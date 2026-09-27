В Камаши двигавшаяся на большой скорости Нексиа-2 сбила 11 овец

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Камашинском районе Кашкадарьинской области погибли 11 овец. По предварительным данным, двигавшаяся на большой скорости Нексиа-2 сбила скот, переходивший дорогу.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел на дороге из Камашинского района в сторону Гузара, в районе Ертепа.

Утверждается, что водитель Нексиа-2 на большой скорости сбил овец, переходивших дорогу. Распространились предварительные данные о гибели скота в результате происшествия.

Другие подробности инцидента, в том числе состояние водителя и ущерб, причиненный автомобилю, пока не сообщаются.

Обращение к водителям и животноводам

Во избежание подобных инцидентов водителям важно соблюдать скоростной режим в населенных пунктах и на участках, где возможно появление скота на дороге, а животноводам — обеспечивать безопасный перегон животных через дорогу.