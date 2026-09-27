Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд встретятся в Лиге наций УЕФА

Встреча между сборными Португалии и Норвегии в рамках Лиги наций УЕФА привлекает внимание всей мировой футбольной общественности. Этот матч, который пройдет на стадионе «Уллевол», станет не только противостоянием двух сильных команд, но и дуэлью поколений двух ярчайших бомбардиров современного футбола — Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. 41-летний португальский суперфорвард продолжает стремиться к отметке в 1000 официальных голов за карьеру. Об этом сообщает Goal.com.

Приезд Криштиану Роналду в столицу Норвегии Осло вызвал настоящую фанатскую истерию. Как сообщает издание Дагбладет, из-за тысяч эмоциональных болельщиков, собравшихся вокруг отеля команды и тренировочной базы, местная полиция и сотрудники службы безопасности столкнулись с трудностями в поддержании порядка. Даже на родине Эрлинга Холанда, который играет у себя дома, авторитет и популярность Роналду создали беспрецедентную атмосферу.

Противостояние бомбардиров разных поколений

По мнению эксперта Кристоффера Локберга, даже для норвежской молодежи Криштиану Роналду остается главным кумиром. Как отмечает Локберг, несмотря на то, что дети и подростки редко видят его вживую, именно Роналду считается главным эталоном. Хотя Эрлинг Холанд признан героем в своей стране, глобальное влияние португальского ветерана остается на высочайшем уровне.

Эта игра еще раз напоминает об огромной статистике обоих нападающих на международной арене. Если Криштиану Роналду забил рекордные 146 голов в 234 матчах за сборную Португалии, то форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поразил ворота соперников 64 раза в 56 играх за сборную Норвегии. Эти показатели свидетельствуют о том, насколько напряженным и богатым на голы будет этот матч.

Состояние команд и изменения в составе

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш не исключил возможности ротации состава после победы над Уэльсом со счетом 1-0 в четверг. Тем не менее, болельщики с нетерпением ждут, когда две голевые машины — Роналду и Холанд — вновь сойдутся на поле. Выход Эрлинга Холанда в стартовом составе норвежцев гарантирован.

Ожидается, что этот поединок станет одним из самых жарких и важных противостояний Лиги наций. Пока опытный Криштиану Роналду продолжает свой путь к тысячному голу, Эрлинг Холанд постарается еще раз доказать свой высокий уровень перед родными трибунами.