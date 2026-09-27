Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд встретятся в Лиге наций УЕФА
Встреча между сборными Португалии и Норвегии в рамках Лиги наций УЕФА привлекает внимание всей мировой футбольной общественности. Этот матч, который пройдет на стадионе «Уллевол», станет не только противостоянием двух сильных команд, но и дуэлью поколений двух ярчайших бомбардиров современного футбола — Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. 41-летний португальский суперфорвард продолжает стремиться к отметке в 1000 официальных голов за карьеру. Об этом сообщает Goal.com.
Приезд Криштиану Роналду в столицу Норвегии Осло вызвал настоящую фанатскую истерию. Как сообщает издание Дагбладет, из-за тысяч эмоциональных болельщиков, собравшихся вокруг отеля команды и тренировочной базы, местная полиция и сотрудники службы безопасности столкнулись с трудностями в поддержании порядка. Даже на родине Эрлинга Холанда, который играет у себя дома, авторитет и популярность Роналду создали беспрецедентную атмосферу.
Противостояние бомбардиров разных поколенийПо мнению эксперта Кристоффера Локберга, даже для норвежской молодежи Криштиану Роналду остается главным кумиром. Как отмечает Локберг, несмотря на то, что дети и подростки редко видят его вживую, именно Роналду считается главным эталоном. Хотя Эрлинг Холанд признан героем в своей стране, глобальное влияние португальского ветерана остается на высочайшем уровне.
Эта игра еще раз напоминает об огромной статистике обоих нападающих на международной арене. Если Криштиану Роналду забил рекордные 146 голов в 234 матчах за сборную Португалии, то форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поразил ворота соперников 64 раза в 56 играх за сборную Норвегии. Эти показатели свидетельствуют о том, насколько напряженным и богатым на голы будет этот матч.
Состояние команд и изменения в составеГлавный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш не исключил возможности ротации состава после победы над Уэльсом со счетом 1-0 в четверг. Тем не менее, болельщики с нетерпением ждут, когда две голевые машины — Роналду и Холанд — вновь сойдутся на поле. Выход Эрлинга Холанда в стартовом составе норвежцев гарантирован.
Ожидается, что этот поединок станет одним из самых жарких и важных противостояний Лиги наций. Пока опытный Криштиану Роналду продолжает свой путь к тысячному голу, Эрлинг Холанд постарается еще раз доказать свой высокий уровень перед родными трибунами.
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