В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max: церемония в магазине удивила

В Камеруне клиента, который первым приобрел iPhone 18 Pro Max, встретили в магазине с настоящим торжеством. Для покупателя даже организовали отдельную церемонию, а его выбор телефона и распаковка коробки сопровождались аплодисментами окружающих.

Для покупателя создали особые условия

На распространившемся видео запечатлено, как сотрудники магазина торжественно приветствуют первого покупателя. Ему придвинули стул, а перед ним разложили смартфоны iPhone 18 Pro Max разных цветов.

После того как покупатель выбрал понравившийся цвет, началась следующая часть церемонии. Обычно покупка нового телефона считается рядовым процессом торговли. Однако в данном случае в Камеруне первая покупка клиента превратилась в небольшой праздник. Торжественная встреча и аплодисменты на видео могут привлечь внимание и пользователей социальных сетей.