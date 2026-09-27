Джамшид Бободжонов: «Я сам виноват в своем разводе» (видео)

·71·Культура
Джамшид Бободжонов: «Я сам виноват в своем разводе» (видео)

Актер и фуд-блогер Джамшид Бободжонов в интервью «Zamon.uz» рассказал о причинах развода с супругой, ответственности мужчины в семье и отношениях после расставания.

Джамшид Бободжонов подчеркнул, что обвинять женщину в распаде семьи — неправильно. По его мнению, в возникновении семейных проблем зачастую есть и ответственность мужчины.

«Я говорю, что сам виноват в своем разводе, в том, что моя семья распалась. Женщина не виновата в разрушении семьи. Одна из причин участившихся разводов — это мужчина. Даже если женщина ведет себя плохо или скандалит, возможно, именно мужчина довел ее до этого. Если она ищет ласки на стороне — виноват мужчина. Не заботится о детях — виноват мужчина. В доме не чисто — виноват мужчина», — сказал он.

В ходе беседы ведущий также отметил, что в обществе стало привычкой во всех семейных проблемах винить женщину.

Джамшид Бободжонов, в свою очередь, сообщил, что с момента развода прошло немало времени, и он считает недостойным говорить плохо о матери своего ребенка.

«Прошло много времени с тех пор, как я развелся. Мать моего ребенка — очень хороший человек. Я ее очень уважаю. Она создала новую семью и сейчас не живет в Узбекистане. Я презираю мужчин, которые сидят в компании и говорят: "Я развелся, жена оказалась плохой". Ты же мужчина, у тебя есть ребенок. Как ты можешь плохо отзываться о матери своего ребенка?» — сказал фуд-блогер.

Джамшид БободжоновZamon.uzсемейный разводфуд-блогер
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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