В Камаши домохозяйка выиграла 50 миллионов сумов за чтение книг

Простая домохозяйка, проживающая в Камашинском районе, добилась больших успехов благодаря своему интересу к чтению и регулярному изучению книг. Эзоза Хушвактова, живущая в махалле Чим, приняла активное участие в конкурсе чтецов и в итоге выиграла денежный приз в размере 50 миллионов сумов.

Эзоза Хушвактова наряду с повседневными домашними делами регулярно читала книги. Правильно распределяя свое время и уделяя должное внимание чтению, женщина смогла продемонстрировать свои знания на конкурсе.

Этот ее успех показал, что человек, занятый заботами о семье и быте, также может уделять внимание знаниям и чтению, правильно распределяя свое время.