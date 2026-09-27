В Узбекистане накрыли скатерть и поели на кладбище: эта ситуация вызвала обсуждения

·70·Общество
В Узбекистане накрыли скатерть и поели на кладбище: эта ситуация вызвала обсуждения

В социальных сетях распространилось видео, снятое, как утверждается, в Узбекистане, на котором люди накрывают скатерть рядом с могилами усопших и вместе принимают пищу. На видео можно увидеть людей, сидящих вокруг скатерти с различными блюдами.

Обряд ли это, связанный с поминовением усопших?

Утверждается, что люди на распространенном видео имеют корейскую национальность. Среди проживающих в Узбекистане корейцев также существуют свои специфические обычаи, связанные с посещением могил предков и поминовением усопших.

В такие дни родственники отправляются на кладбище, очищают могилы, приводят в порядок территорию и вспоминают усопших.

Необычное зрелище на кладбище привлекло внимание

На видео запечатлено, как люди накрывают скатерть рядом с могилами и едят различные блюда. Эта ситуация привлекла внимание пользователей социальных сетей.

КорейцыКладбищеУзбекистанСоциальные сети
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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