В Кашкадарье сбежавший домой заключенный снова попытался совершить побег из колонии

Согласно судебным документам, в августе 2025 года Ш.Б. был приговорен к 4 годам лишения свободы за взлом банкомата и совершение кражи. Отбывая наказание в колонии-поселении в Зангиате, 20 января он сбежал из колонии и добрался до дома. Однако спустя три дня его задержали.

После этого заключенного перевели в колонию общего режима и поместили в исправительную колонию №3 города Карши.

Тем не менее, он и здесь не отказался от плана побега. Выяснилось, что в течение месяца заключенный наблюдал за территорией колонии и планировал путь побега.

В суде Ш.Б. заявил, что решил снова бежать из-за семейных проблем и обязательств по выплате ипотечного кредита.

Вечером 2 апреля он вышел из зоны своего содержания, перелез через стену колонии и перебрался на другой ее участок. Затем он спрятался в углублении кондиционера у входа в подвал и до утра наблюдал за действиями сотрудников.

По рации он услышал, что пропал один из заключенных и начались его поиски.

После этого он спрятался на чердаке одного из зданий. Для его поисков, помимо сотрудников колонии, были привлечены кинологи, служебные собаки и дроны.

Заключенный не успел выбраться за пределы территории колонии. 3 апреля в 15:40 он был обнаружен на чердаке и задержан.

Миришкорский районный суд признал Ш.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Наказание заключенный будет отбывать в колонии строгого режима.