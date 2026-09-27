Азиатские игры: Узбекистан с 38 медалями занимает 4-е место!

·15·Спорт
Азиатские игры: Узбекистан с 38 медалями занимает 4-е место!

На проходящих в Японии Азиатских играх — крупнейшем спортивном форуме континента, проводящемся раз в четыре года, завершились соревнования восьмого соревновательного дня. Национальная спортивная делегация Узбекистана продолжает вести мужественную борьбу в каждом из направлений состязаний и показывать высокие результаты в общекомандном зачете. По итогам 8 дней в активе наших соотечественников 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых — всего 38 медалей, и наша сборная прочно удерживает почетное 4-е место в общекомандном медальном зачете.

Первую тройку лидеров соревнований занимают традиционные лидеры Азии — сборные Китая, Японии и Южной Кореи. Узбеки же, оставив позади такие могущественные государства, как Казахстан, Таиланд, Бахрейн и Иран, удерживают абсолютное лидерство во всем регионе Центральной Азии и СНГ.

«10 золотых, 38 пьедесталов и квартет сильнейших»: 5 главных итогов 8-го дня

Самые важные официальные показатели медальной таблицы Азиатских игр и результатов наших представителей:

  • Высокое 4-е место в рейтинге: Делегация Узбекистана стабильно занимает 4-ю строчку среди более чем 40 государств континента;

  • Завоевано в общей сложности 38 медалей: Соотечественники стали обладателями 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых медалей;

  • Абсолютное лидерство в Центральной Азии: Главный конкурент Казахстан отстает от наших представителей, занимая 5-е место с 9 золотыми медалями (всего 40 медалей);

  • Гегемония первой тройки: Китай уверенно лидирует со 118 золотыми медалями, в то время как хозяйка турнира Япония имеет 37, а Южная Корея — 20 золотых медалей;

  • Широкая география и жесткая конкуренция: В топ-20 вошли такие сборные, как Таиланд, Бахрейн, Иран, Северная Корея, Индия и Таджикистан.

Азиатские игры: Медальная таблица ТОП-10 стран по итогам 8-го дня

Сравнение официальных показателей лидирующих на первенстве континента сборных:

Место

Название страны (НОК)

Золото (Г)

Серебро (С)

Бронза (Б)

Всего медалей

1

Китай (Пеопле'с Републик оф Чина)

118

48

38

204

2

Япония (Джапан)

37

60

57

154

3

Южная Корея (Републик оф Кореа)

20

23

39

82

4

УЗБЕКИСТАН (Узбекистан)

10

17

11

38

5

Казахстан (Казахстан)

9

10

21

40

6

Таиланд (Таиланд)

9

7

10

26

7

Бахрейн (Бахраин)

8

2

3

13

8

Иран (Исламик Републик оф Иран)

7

14

8

29

9

КНДР / Сев. Корея (ДПР Кореа)

6

5

4

15

10

Малайзия (Малайсиа)

6

2

8

16

(Для справки: Гонконг идет на 11-м месте (5 золотых), Индия — на 12-м (4 золотых) и соседний Таджикистан — на 17-м (2 золотых)).

Спорт и стратегический анализ: Почему 4-е место — это большой успех и что нас ждет впереди?

Выводы международных спортивных экспертов и аналитиков олимпийского движения:

  • «Потенциал превращения серебряных медалей в золотые»: 17 серебряных медалей означают, в скольких финалах боролись атлеты Узбекистана; по этому показателю наша сборная продемонстрировала конкурентоспособность, сопоставимую даже с идущей на 3-м месте Кореей;

  • Ожесточенное региональное дерби с Казахстаном: Несмотря на то, что Казахстан немного опережает по общему количеству медалей (40), по качеству золотых наград Узбекистан с 10 золотыми уверенно защищает свои позиции;

  • Главные надежды впереди: Во второй половине соревнований ожидаются решающие баталии по боксу, дзюдо, тяжелой атлетике и курашу; именно финалы в этих видах спорта послужат главным трамплином для Узбекистана, чтобы сократить разрыв с Южной Кореей и еще больше укрепить 4-е место.

А как вы думаете, сможет ли спортивная делегация Узбекистана сохранить 4-е место до конца Азиатских игр и превысить отметку в 20 золотых медалей? Выступления спортсменов в каком виде спорта вызывают у вас наибольшую гордость? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим высоким победам нашей национальной сборной, со всеми любителями спорта!

Континентальные Азиатские игры 2023Спортивная делегация УзбекистанаЗолотые медалиКазахстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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