Азиатские игры: Узбекистан с 38 медалями занимает 4-е место!

На проходящих в Японии Азиатских играх — крупнейшем спортивном форуме континента, проводящемся раз в четыре года, завершились соревнования восьмого соревновательного дня. Национальная спортивная делегация Узбекистана продолжает вести мужественную борьбу в каждом из направлений состязаний и показывать высокие результаты в общекомандном зачете. По итогам 8 дней в активе наших соотечественников 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых — всего 38 медалей, и наша сборная прочно удерживает почетное 4-е место в общекомандном медальном зачете.

Первую тройку лидеров соревнований занимают традиционные лидеры Азии — сборные Китая, Японии и Южной Кореи. Узбеки же, оставив позади такие могущественные государства, как Казахстан, Таиланд, Бахрейн и Иран, удерживают абсолютное лидерство во всем регионе Центральной Азии и СНГ.

«10 золотых, 38 пьедесталов и квартет сильнейших»: 5 главных итогов 8-го дня

Самые важные официальные показатели медальной таблицы Азиатских игр и результатов наших представителей:

Высокое 4-е место в рейтинге: Делегация Узбекистана стабильно занимает 4-ю строчку среди более чем 40 государств континента;

Завоевано в общей сложности 38 медалей: Соотечественники стали обладателями 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых медалей;

Абсолютное лидерство в Центральной Азии: Главный конкурент Казахстан отстает от наших представителей, занимая 5-е место с 9 золотыми медалями (всего 40 медалей);

Гегемония первой тройки: Китай уверенно лидирует со 118 золотыми медалями, в то время как хозяйка турнира Япония имеет 37, а Южная Корея — 20 золотых медалей;

Широкая география и жесткая конкуренция: В топ-20 вошли такие сборные, как Таиланд, Бахрейн, Иран, Северная Корея, Индия и Таджикистан.

Азиатские игры: Медальная таблица ТОП-10 стран по итогам 8-го дня

Сравнение официальных показателей лидирующих на первенстве континента сборных:

Место Название страны (НОК) Золото (Г) Серебро (С) Бронза (Б) Всего медалей 1 Китай (Пеопле'с Републик оф Чина) 118 48 38 204 2 Япония (Джапан) 37 60 57 154 3 Южная Корея (Републик оф Кореа) 20 23 39 82 4 УЗБЕКИСТАН (Узбекистан) 10 17 11 38 5 Казахстан (Казахстан) 9 10 21 40 6 Таиланд (Таиланд) 9 7 10 26 7 Бахрейн (Бахраин) 8 2 3 13 8 Иран (Исламик Републик оф Иран) 7 14 8 29 9 КНДР / Сев. Корея (ДПР Кореа) 6 5 4 15 10 Малайзия (Малайсиа) 6 2 8 16

(Для справки: Гонконг идет на 11-м месте (5 золотых), Индия — на 12-м (4 золотых) и соседний Таджикистан — на 17-м (2 золотых)).

Спорт и стратегический анализ: Почему 4-е место — это большой успех и что нас ждет впереди?

Выводы международных спортивных экспертов и аналитиков олимпийского движения:

«Потенциал превращения серебряных медалей в золотые»: 17 серебряных медалей означают, в скольких финалах боролись атлеты Узбекистана; по этому показателю наша сборная продемонстрировала конкурентоспособность, сопоставимую даже с идущей на 3-м месте Кореей;

Ожесточенное региональное дерби с Казахстаном: Несмотря на то, что Казахстан немного опережает по общему количеству медалей (40), по качеству золотых наград Узбекистан с 10 золотыми уверенно защищает свои позиции;

Главные надежды впереди: Во второй половине соревнований ожидаются решающие баталии по боксу, дзюдо, тяжелой атлетике и курашу; именно финалы в этих видах спорта послужат главным трамплином для Узбекистана, чтобы сократить разрыв с Южной Кореей и еще больше укрепить 4-е место.

А как вы думаете, сможет ли спортивная делегация Узбекистана сохранить 4-е место до конца Азиатских игр и превысить отметку в 20 золотых медалей? Выступления спортсменов в каком виде спорта вызывают у вас наибольшую гордость? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим высоким победам нашей национальной сборной, со всеми любителями спорта!