Азиатские игры: Узбекистан с 38 медалями занимает 4-е место!
На проходящих в Японии Азиатских играх — крупнейшем спортивном форуме континента, проводящемся раз в четыре года, завершились соревнования восьмого соревновательного дня. Национальная спортивная делегация Узбекистана продолжает вести мужественную борьбу в каждом из направлений состязаний и показывать высокие результаты в общекомандном зачете. По итогам 8 дней в активе наших соотечественников 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых — всего 38 медалей, и наша сборная прочно удерживает почетное 4-е место в общекомандном медальном зачете.
Первую тройку лидеров соревнований занимают традиционные лидеры Азии — сборные Китая, Японии и Южной Кореи. Узбеки же, оставив позади такие могущественные государства, как Казахстан, Таиланд, Бахрейн и Иран, удерживают абсолютное лидерство во всем регионе Центральной Азии и СНГ.
«10 золотых, 38 пьедесталов и квартет сильнейших»: 5 главных итогов 8-го дня
Самые важные официальные показатели медальной таблицы Азиатских игр и результатов наших представителей:
Высокое 4-е место в рейтинге: Делегация Узбекистана стабильно занимает 4-ю строчку среди более чем 40 государств континента;
Завоевано в общей сложности 38 медалей: Соотечественники стали обладателями 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых медалей;
Абсолютное лидерство в Центральной Азии: Главный конкурент Казахстан отстает от наших представителей, занимая 5-е место с 9 золотыми медалями (всего 40 медалей);
Гегемония первой тройки: Китай уверенно лидирует со 118 золотыми медалями, в то время как хозяйка турнира Япония имеет 37, а Южная Корея — 20 золотых медалей;
Широкая география и жесткая конкуренция: В топ-20 вошли такие сборные, как Таиланд, Бахрейн, Иран, Северная Корея, Индия и Таджикистан.
Азиатские игры: Медальная таблица ТОП-10 стран по итогам 8-го дня
Сравнение официальных показателей лидирующих на первенстве континента сборных:
Место
Название страны (НОК)
Золото (Г)
Серебро (С)
Бронза (Б)
Всего медалей
1
Китай (Пеопле'с Републик оф Чина)
118
48
38
204
2
Япония (Джапан)
37
60
57
154
3
Южная Корея (Републик оф Кореа)
20
23
39
82
4
УЗБЕКИСТАН (Узбекистан)
10
17
11
38
5
Казахстан (Казахстан)
9
10
21
40
6
Таиланд (Таиланд)
9
7
10
26
7
Бахрейн (Бахраин)
8
2
3
13
8
Иран (Исламик Републик оф Иран)
7
14
8
29
9
КНДР / Сев. Корея (ДПР Кореа)
6
5
4
15
10
Малайзия (Малайсиа)
6
2
8
16
(Для справки: Гонконг идет на 11-м месте (5 золотых), Индия — на 12-м (4 золотых) и соседний Таджикистан — на 17-м (2 золотых)).
Спорт и стратегический анализ: Почему 4-е место — это большой успех и что нас ждет впереди?
Выводы международных спортивных экспертов и аналитиков олимпийского движения:
«Потенциал превращения серебряных медалей в золотые»: 17 серебряных медалей означают, в скольких финалах боролись атлеты Узбекистана; по этому показателю наша сборная продемонстрировала конкурентоспособность, сопоставимую даже с идущей на 3-м месте Кореей;
Ожесточенное региональное дерби с Казахстаном: Несмотря на то, что Казахстан немного опережает по общему количеству медалей (40), по качеству золотых наград Узбекистан с 10 золотыми уверенно защищает свои позиции;
Главные надежды впереди: Во второй половине соревнований ожидаются решающие баталии по боксу, дзюдо, тяжелой атлетике и курашу; именно финалы в этих видах спорта послужат главным трамплином для Узбекистана, чтобы сократить разрыв с Южной Кореей и еще больше укрепить 4-е место.
А как вы думаете, сможет ли спортивная делегация Узбекистана сохранить 4-е место до конца Азиатских игр и превысить отметку в 20 золотых медалей? Выступления спортсменов в каком виде спорта вызывают у вас наибольшую гордость? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим высоким победам нашей национальной сборной, со всеми любителями спорта!
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