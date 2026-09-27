Европа планирует увеличить количество космических запусков, но отстает от США

Европейский союз объявил о планах по резкому увеличению количества орбитальных запусков и расширению космической инфраструктуры. Как сообщает Финанкиал Тимес, Европа значительно отстает в этой области от США и Китая и принимает меры для улучшения своих позиций в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что к 2034 году потребность Европы в орбитальных запусках, как ожидается, вырастет примерно в шесть раз. По прогнозам Еврокомиссии, к этому времени региону потребуется осуществлять около 62 космических запусков в год.

Эти запуски ракет будут необходимы для развертывания и обслуживания группировок спутников, предназначенных для навигационной системы Галилео, программы наблюдения за Землей Коперникус, а также для обеспечения безопасной связи и государственных нужд. В настоящее время основной тяжелой ракетой-носителем Европы является Ариане 6, запускаемая с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Планы по расширению инфраструктуры

Хотя планируется увеличить частоту запусков ракеты Ариане 6 с 10 до 14 в год, эксперты считают, что этого будет недостаточно для покрытия будущих потребностей. По этой причине Европа рассматривает возможность создания сети распределенных космодромов.

Андрюс Кубилюс отметил, что для будущих запусков планируется использовать космодром Аннёйя в Норвегии и стартовые площадки в Шотландии. Также Португалия изучает возможности запуска ракет с Азорских островов, а Канада рассматривается в качестве потенциального партнера.

Отмечается, что некоторые из этих площадок расположены на территориях, не входящих в Европейский союз. В частности, Норвегия и Великобритания, хотя и не являются членами ЕС, считаются полноправными членами Европейского космического агентства, а Канада имеет статус ассоциированного государства.

Глобальная конкуренция и перспективы на будущее

Расширение географии запусков должно помочь Европе управлять растущим числом спутников и снизить зависимость от нескольких космодромов. Однако для достижения поставленных показателей Европе необходимо не только расширить стартовую инфраструктуру, но и значительно увеличить объемы производства ракет.

Стоит особо отметить, что даже если Европейский союз полностью реализует свои планы и выйдет на 62 запуска в год, он все равно будет отставать от США и Китая в глобальной конкуренции. Для сравнения, в США к 2035 году планируется осуществлять до 10 000 космических миссий в год.