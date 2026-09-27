Жоау Феликс назвал Ламина Ямаля главным фаворитом на «Золотой мяч»

·3·Спорт
Жоау Феликс назвал Ламина Ямаля главным фаворитом на «Золотой мяч»

Вопрос о претендентах на «Золотой мяч», одну из самых престижных индивидуальных наград в мировом футболе, вызывает жаркие дискуссии среди болельщиков и экспертов. Нападающий «Челси» Жоау Феликс в интервью авторитетному испанскому изданию АС открыто высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль является самым достойным кандидатом на эту престижную награду в текущем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению португальского футболиста, действия Ямаля на поле не только приносят результат, но и доставляют истинное удовольствие зрителям. Жоау Феликс признался, что специально смотрит матчи «Барселоны», чтобы наблюдать за игрой молодого вингера. Он подчеркнул, что именно этот фактор выделяет юного футболиста на фоне других звезд.

Чистое искусство и шоу на поле

В современном футболе многих нападающих оценивают только по эффективности и количеству забитых голов. Однако, по мнению Жоау Феликса, «Золотой мяч» должен учитывать также чистое искусство и зрелищность футбола. «Если вы ищете футболиста, включив телевизор, от которого невозможно оторвать взгляд, то это Ламин», — отметил португальский форвард.

В интервью изданию АС Феликс не стал отрицать, что такие опытные нападающие, как Килиан Мбаппе и Гарри Кейн, также показали высокие результаты в прошлом сезоне и забили много голов. Тем не менее, он особо отметил, что стиль игры Ямаля и его яркие действия на поле превосходят остальных.

Успехи на международной арене

В футбольном мире результаты крупных турниров всегда играли важную роль в определении обладателей индивидуальных наград. Жоау Феликс также обратил внимание на этот аспект, высоко оценив участие Ламина Ямаля в важных победах на международной арене, в частности, на чемпионате Европы. По его мнению, победы в таких крупных соревнованиях должны быть главным аргументом в год проведения чемпионата.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что сам Жоау Феликс не входит в число претендентов на эту престижную награду, он смог объективно оценить успех другого футболиста. Эксперты также подчеркивают, что, несмотря на юный возраст, стабильная игра Ямаля на клубном уровне и в составе сборной заслуженно выводит его в число лучших игроков мира.

Подводя итог, можно сказать, что блестящее будущее Ламина Ямаля и тот факт, что его уже упоминают в одном ряду с ведущими футболистами мира, свидетельствуют о его огромном потенциале. Это признание со стороны Жоау Феликса делает шаги юного испанского футболиста к «Золотому мячу» еще более значимыми.

Жоау ФеликсЛамин ЯмальЗолотой мячБарселонаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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