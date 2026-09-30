В 9 областях объявлена угроза селей и наводнений: важное предупреждение для населения

С 30 сентября по 2 октября в девяти областях Узбекистана может возникнуть угроза селей и наводнений. Ожидаются сильные дожди, особенно в горных и предгорных районах.

Подобные изменения погодных условий могут привести к резкому подъему уровня воды в горных реках и саях за короткое время, а в некоторых районах — к формированию селевых потоков.

В связи с этим жителей горных и предгорных районов, а также граждан, совершающих поездки в эти регионы, просят строго соблюдать меры предосторожности.

В каких областях есть опасность?

Ожидается, что с 30 сентября по 2 октября сильные дожди пройдут в основном в горной и предгорной зонах.

В связи с этим угроза селей и наводнений существует в следующих 9 областях:

Кашкадарьинская область;

Сурхандарьинская область;

Самаркандская область;

Навоийская область;

Джизакская область;

Ташкентская область;

Наманганская область;

Ферганская область;

Андижанская область.

Особенно важно соблюдать повышенную осторожность вокруг горных склонов, саев, небольших рек и низин, где могут проходить водяные потоки.

Почему сильный дождь увеличивает риск?

В результате сильных дождей в горных районах за короткое время вода, не успевая впитываться в почву, может с большой скоростью устремиться в низины.

В таких условиях существует вероятность быстрого подъема уровня воды даже в саях и небольших руслах, которые обычно кажутся спокойными. Поэтому в период ухудшения погоды не рекомендуется находиться вблизи водоемов, саев и горных ущелий.

На что следует обратить внимание населению?

Граждане, находящиеся в горных и предгорных районах, во время сильного дождя должны держаться подальше от опасных мест.

В частности, важно:

не оставаться вблизи саев и небольших рек;

не останавливаться в горных ущельях и низинах;

по возможности ограничить поездки во время сильного дождя;

не въезжать на дороги, пересекаемые водными потоками;

следить за официальными предупреждениями;

держать детей подальше от водных потоков и опасных зон.

Самое главное — не стоит оценивать безопасность кажущегося на первый взгляд безобидным сая или русла только по его текущему состоянию. Сильные дожди в высокогорных районах могут повлиять на уровень воды и в низинах.

Осторожность необходима до 2 октября

Текущее предупреждение охватывает период с 30 сентября по 2 октября. В это время необходимо быть внимательными к изменениям погоды, особенно в горных и предгорных районах.

Самой важной мерой по предотвращению рисков, связанных с селями и наводнениями, является отказ от передвижения по опасным районам и следование предупреждениям соответствующих служб.

Несколько дней дождливой погоды могут быстро изменить ситуацию в горных районах. Поэтому жителям 9 областей необходимо быть особенно осторожными до 2 октября, а при выезде в горные и предгорные районы учитывать погодные условия и официальные предупреждения.