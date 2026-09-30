В 9 областях объявлена угроза селей и наводнений: важное предупреждение для населения
С 30 сентября по 2 октября в девяти областях Узбекистана может возникнуть угроза селей и наводнений. Ожидаются сильные дожди, особенно в горных и предгорных районах.
Подобные изменения погодных условий могут привести к резкому подъему уровня воды в горных реках и саях за короткое время, а в некоторых районах — к формированию селевых потоков.
В связи с этим жителей горных и предгорных районов, а также граждан, совершающих поездки в эти регионы, просят строго соблюдать меры предосторожности.
В каких областях есть опасность?
Ожидается, что с 30 сентября по 2 октября сильные дожди пройдут в основном в горной и предгорной зонах.
В связи с этим угроза селей и наводнений существует в следующих 9 областях:
Кашкадарьинская область;
Сурхандарьинская область;
Самаркандская область;
Навоийская область;
Джизакская область;
Наманганская область;
Ферганская область;
Андижанская область.
Особенно важно соблюдать повышенную осторожность вокруг горных склонов, саев, небольших рек и низин, где могут проходить водяные потоки.
Почему сильный дождь увеличивает риск?
В результате сильных дождей в горных районах за короткое время вода, не успевая впитываться в почву, может с большой скоростью устремиться в низины.
В таких условиях существует вероятность быстрого подъема уровня воды даже в саях и небольших руслах, которые обычно кажутся спокойными. Поэтому в период ухудшения погоды не рекомендуется находиться вблизи водоемов, саев и горных ущелий.
На что следует обратить внимание населению?
Граждане, находящиеся в горных и предгорных районах, во время сильного дождя должны держаться подальше от опасных мест.
В частности, важно:
не оставаться вблизи саев и небольших рек;
не останавливаться в горных ущельях и низинах;
по возможности ограничить поездки во время сильного дождя;
не въезжать на дороги, пересекаемые водными потоками;
следить за официальными предупреждениями;
держать детей подальше от водных потоков и опасных зон.
Самое главное — не стоит оценивать безопасность кажущегося на первый взгляд безобидным сая или русла только по его текущему состоянию. Сильные дожди в высокогорных районах могут повлиять на уровень воды и в низинах.
Осторожность необходима до 2 октября
Текущее предупреждение охватывает период с 30 сентября по 2 октября. В это время необходимо быть внимательными к изменениям погоды, особенно в горных и предгорных районах.
Самой важной мерой по предотвращению рисков, связанных с селями и наводнениями, является отказ от передвижения по опасным районам и следование предупреждениям соответствующих служб.
Несколько дней дождливой погоды могут быстро изменить ситуацию в горных районах. Поэтому жителям 9 областей необходимо быть особенно осторожными до 2 октября, а при выезде в горные и предгорные районы учитывать погодные условия и официальные предупреждения.
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