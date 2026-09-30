Xiaomi представила новый термос с функцией перевернутого заваривания чая

Компания Xiaomi анонсировала новое устройство под названием Mijia Титаниум Термос Куп Теа-Ватер Сепаратион Эдитион, предназначенное для заваривания листового чая и напитков с различными добавками в дороге и путешествиях. Согласно данным иксбт.ком, этот уникальный термос объемом 500 мл привлекает внимание своими современными технологиями и удобной конструкцией. На данный момент цена устройства установлена на уровне 199 юаней, а сбор средств перед началом массовых продаж запланирован на 14 октября текущего года. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Главное отличие данной модели от других подобных устройств — наличие уникального гравитационного механизма. Над основной колбой расположена прозрачная камера, изготовленная из тритана — современного, сверхпрочного и безопасного пищевого пластика, которая отделена титановым фильтром. Процесс заваривания чая происходит весьма интересным способом.

Механизм перевернутого заваривания и его преимущества

Для приготовления напитка достаточно просто перевернуть герметично закрытый термос. При этом горячая вода проходит через фильтр в верхнюю камеру и смешивается с чайными листьями. Пользователь может напрямую наблюдать за интенсивностью процесса заваривания через прозрачную камеру и контролировать его.

Как только чай заварится до нужной степени, термос возвращается в исходное положение. В результате готовый напиток стекает в нижнюю часть, а чайные листья остаются в отдельном отсеке, что предотвращает излишнюю горечь. Это решение особенно удобно для тех, кто любит качественный чай в дороге.

Качество материалов и дополнительные возможности

Основные конструктивные элементы устройства, включая корпус, фильтр и внутреннюю часть крышки, изготовлены из чистого титана с чистотой более 99 процентов. Xiaomi отмечает, что этот материал отличается легкостью, коррозийной стойкостью и тем, что не придает напитку постороннего металлического привкуса.

Если пользователю нужна просто обычная термоколба, предусмотрена возможность легко снять верхнюю камеру и установить крышку непосредственно на титановый корпус. Устройство способно сохранять температуру около 45 градусов в течение шести часов.

Для удобства использования фильтр и силиконовые уплотнители можно легко разобрать для очистки. Однако производитель рекомендует не подвергать камеру из тритана воздействию кипятка. Новый продукт будет предложен покупателям в цветах Дип Спаке Грай и Мунлигхт Силвер.