Нико Уильямс назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

·37·Спорт
Нико Уильямс назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

Талантливый вингер сборной Испании Нико Уильямс высоко оценил шансы своего партнера по команде Ламина Ямаля на получение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». После крупной победы над Хорватией в Севилье футболист подчеркнул, что действия юного дарования заслуживают всемирного признания. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание GOAL.ком, в матче Лиги наций против Хорватии сборная Испании отправила в ворота соперника четыре безответных мяча. В этой встрече Ламин Ямаль стал автором двух голов и одной результативной передачи. В концовке матча сам Нико Уильямс красивым ударом довел счет до разгромного, внеся достойный вклад в уверенную победу своей команды.

В послематчевом интервью, отвечая на вопросы журналистов, Нико Уильямс дал высокую оценку нынешнему уровню игры Ямаля. По его словам, каждый, кто понимает и любит футбол, должен признать, что на сегодняшний день Ламин Ямаль является лучшим игроком мира.

Звездный сезон и рекорды

Стабильная и яркая игра Ямаля в клубе и сборной еще больше подогрела дискуссии среди болельщиков и экспертов о его статусе одного из главных претендентов на «Золотой мяч». 19-летний футболист, наряду с результатами прошлого сезона, сыграл ключевую роль в завоевании Суперкубка Испании и других престижных трофеев.

Юный талант, занявший в прошлом году второе место в этом престижном рейтинге, на этот раз упоминается в числе главных фаворитов наряду с такими звездами мирового футбола, как Килиан Мбаппе и Гарри Кейн. Его игра получает большое признание не только в Испании, но и на международном уровне.

Беспроигрышная серия и планы на будущее

Победа в Севилье довела беспроигрышную серию действующих чемпионов мира до 40 матчей и укрепила лидерство подопечных Луиса де ла Фуэнте в группе 3 Лиги А Лиги наций. В планах сборной Испании проведение следующих матчей против Чехии и Хорватии.

В настоящее время процесс голосования завершен, и Ламин Ямаль вместе с другими номинантами с нетерпением ждет торжественной церемонии награждения, которая состоится 26 октября в Лондоне. В этот вечер будет официально объявлено имя лучшего футболиста мира.

Ламин ЯмальНико УильямсЗолотой мячИспанияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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