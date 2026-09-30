Талантливый вингер сборной Испании Нико Уильямс высоко оценил шансы своего партнера по команде Ламина Ямаля на получение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». После крупной победы над Хорватией в Севилье футболист подчеркнул, что действия юного дарования заслуживают всемирного признания. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание GOAL.ком, в матче Лиги наций против Хорватии сборная Испании отправила в ворота соперника четыре безответных мяча. В этой встрече Ламин Ямаль стал автором двух голов и одной результативной передачи. В концовке матча сам Нико Уильямс красивым ударом довел счет до разгромного, внеся достойный вклад в уверенную победу своей команды.

В послематчевом интервью, отвечая на вопросы журналистов, Нико Уильямс дал высокую оценку нынешнему уровню игры Ямаля. По его словам, каждый, кто понимает и любит футбол, должен признать, что на сегодняшний день Ламин Ямаль является лучшим игроком мира.

Звездный сезон и рекорды

Стабильная и яркая игра Ямаля в клубе и сборной еще больше подогрела дискуссии среди болельщиков и экспертов о его статусе одного из главных претендентов на « Золотой мяч ». 19-летний футболист, наряду с результатами прошлого сезона, сыграл ключевую роль в завоевании Суперкубка Испании и других престижных трофеев.

Юный талант, занявший в прошлом году второе место в этом престижном рейтинге, на этот раз упоминается в числе главных фаворитов наряду с такими звездами мирового футбола, как Килиан Мбаппе и Гарри Кейн. Его игра получает большое признание не только в Испании, но и на международном уровне.

Беспроигрышная серия и планы на будущее

Победа в Севилье довела беспроигрышную серию действующих чемпионов мира до 40 матчей и укрепила лидерство подопечных Луиса де ла Фуэнте в группе 3 Лиги А Лиги наций. В планах сборной Испании проведение следующих матчей против Чехии и Хорватии.

В настоящее время процесс голосования завершен, и Ламин Ямаль вместе с другими номинантами с нетерпением ждет торжественной церемонии награждения, которая состоится 26 октября в Лондоне. В этот вечер будет официально объявлено имя лучшего футболиста мира.