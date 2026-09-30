В Нукусе руководители детсада пойманы с взяткой в 20 миллионов сумов

Директор и заместитель директора дошкольного образовательного учреждения в городе Нукусе задержаны по подозрению в получении взятки в размере 20 миллионов сумов за принятие гражданина на работу на должность логопеда. Сообщается, что деньги были получены заместителем по поручению директора.

Данный факт был выявлен в ходе оперативного мероприятия правоохранительных органов. Согласно официальным данным, директор К.Р. планировала получить 20 миллионов сумов за прием гражданки Г.Р. на должность логопеда.

При этом её заместитель Р.К. была поймана с поличным в момент получения денежных средств на основании поручения директора.

20 миллионов сумов были переданы в служебном кабинете

По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Канлыкульского районного отдела Департамента совместно с другими правоохранительными органами.

В ходе мероприятия заместитель директора Р.К. была задержана при получении 20 миллионов сумов в служебном кабинете.

Согласно следственным данным, эти средства были связаны с приемом гражданина на работу на должность логопеда в дошкольное образовательное учреждение.

Сама директор фигурирует как К.Р., а гражданка, которая должна была устроиться на работу — как Г.Р.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 — получение взятки Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В связи с этим важно особо отметить, что вина лиц, упомянутых в деле, пока не подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

Требование взятки при приеме на работу расследуется

Аспектом, привлекающим внимание в данном случае, является не только размер взятки, но и то, что деньги требовались за трудоустройство на определенную должность.

Все подробности по выявленному правоохранительными органами случаю изучаются в ходе следствия.

Ожидается, что по результатам расследования будет дана правовая оценка тому, при каких обстоятельствах произошел инцидент, по чьей инициативе требовались средства и какие решения принимались по вопросу трудоустройства.

На данный момент известно лишь то, что по факту инцидента с 20 миллионами сумов возбуждено уголовное дело и следствие продолжается.