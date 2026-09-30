Дубль Ямаля, крупная победа Испании: результаты 2-го тура Лиги наций

В Лиге наций УЕФА продолжаются матчи 2-го тура. В центре внимания тура оказалось противостояние Испании и Хорватии. Действующие чемпионы на своем поле обыграли соперника со счетом 4:1, а Ламин Ямаль оформил дубль и стал одним из главных героев победы.

Англия также на выезде одолела Чехию со счетом 2:0. А Швейцария добилась победы над Шотландией с разницей в три мяча.

Испания разгромила Хорватию под руководством Ямаля

Матч между Испанией и Хорватией начался напряженно, как и ожидали болельщики.

На 28-й минуте Хорватия открыла счет, поставив испанцев в сложное положение. Однако это преимущество длилось недолго.

Спустя три минуты Пубиль восстановил равновесие — 1:1.

Ближе к концу первого тайма Испания вновь прорвала оборону соперника. Ламин Ямаль своим голом вывел свою команду вперед.

Во втором тайме испанцы еще больше усилили свое преимущество.

На 63-й минуте Ямаль снова забил гол, оформив дубль.

А под конец встречи Нико Уильямс стал автором четвертого гола Испании.

Итог — Испания 4:1 Хорватия.

Англия обыграла Чехию на выезде

Сборная Англии также завершила победой свой очередной матч в Лиге наций.

«Три льва» гостили у Чехии и победили соперника со счетом 2:0.

В первом тайме команды голов не забили. Но после перерыва Англия сказала свое слово.

На 47-й минуте Энтони Гордон открыл счет.

А на 69-й минуте капитан команды Харри Кейн успешно реализовал пенальти и забил второй гол Англии.

Таким образом, гости победили со счетом 2:0 и пополнили свои очки в турнире.

Уверенная победа Швейцарии над Шотландией

В еще одном матче Швейцария померилась силами с Шотландией на выезде.

Швейцарцы полностью взяли матч под свой контроль и забили в ворота соперника три безответных мяча.

На 12-й минуте Родригес открыл счет.

На 55-й минуте Эльведи увеличил разницу до двух мячей.

А на 82-й минуте Амдуни забил третий гол.

Шотландия — Швейцария 0:3.

Казахстан не смог завоевать очки в матче со Словакией

Сборная Казахстана гостила у Словакии.

В матче хозяева открыли счет на 26-й минуте благодаря голу Сауэра.

На 35-й минуте Казахстан ответил. Рамазан Каримов сравнял счет и подарил своей команде надежду.

Однако ближе к концу встречи Словахия снова вышла вперед. На 82-й минуте Ганцко забил гол и принес хозяевам победу.

Словакия — Казахстан 2:1.

Главные результаты Лиги наций

После этих матчей 2-го тура ряд команд завоевали важные очки для укрепления своих позиций.

Лига наций. 2-й тур

Испания — Хорватия 4:1

Чехия — Англия 0:2

Шотландия — Швейцария 0:3

Словакия — Казахстан 2:1

Самым ярким героем тура для Испании стал Ламин Ямаль. Оформленный молодой звездой дубль сыграл важную роль в крупной победе команды.

А Англия своей гостевой победой со счетом 2:0 в очередной раз продемонстрировала свои серьезные цели. Швейцария также провела тур уверенно, обыграв Шотландию с разницей в три мяча.

Каждый тур в Лиге наций является для команд не просто борьбой за очки, но и важным шагом на пути к следующему этапу. Поэтому ожидается, что результаты в следующих матчах еще больше накалят ситуацию в группах.