Дубль Ямаля, крупная победа Испании: результаты 2-го тура Лиги наций
В Лиге наций УЕФА продолжаются матчи 2-го тура. В центре внимания тура оказалось противостояние Испании и Хорватии. Действующие чемпионы на своем поле обыграли соперника со счетом 4:1, а Ламин Ямаль оформил дубль и стал одним из главных героев победы.
Англия также на выезде одолела Чехию со счетом 2:0. А Швейцария добилась победы над Шотландией с разницей в три мяча.
Испания разгромила Хорватию под руководством Ямаля
Матч между Испанией и Хорватией начался напряженно, как и ожидали болельщики.
На 28-й минуте Хорватия открыла счет, поставив испанцев в сложное положение. Однако это преимущество длилось недолго.
Спустя три минуты Пубиль восстановил равновесие — 1:1.
Ближе к концу первого тайма Испания вновь прорвала оборону соперника. Ламин Ямаль своим голом вывел свою команду вперед.
Во втором тайме испанцы еще больше усилили свое преимущество.
На 63-й минуте Ямаль снова забил гол, оформив дубль.
А под конец встречи Нико Уильямс стал автором четвертого гола Испании.
Итог — Испания 4:1 Хорватия.
Англия обыграла Чехию на выезде
Сборная Англии также завершила победой свой очередной матч в Лиге наций.
«Три льва» гостили у Чехии и победили соперника со счетом 2:0.
В первом тайме команды голов не забили. Но после перерыва Англия сказала свое слово.
На 47-й минуте Энтони Гордон открыл счет.
А на 69-й минуте капитан команды Харри Кейн успешно реализовал пенальти и забил второй гол Англии.
Таким образом, гости победили со счетом 2:0 и пополнили свои очки в турнире.
Уверенная победа Швейцарии над Шотландией
В еще одном матче Швейцария померилась силами с Шотландией на выезде.
Швейцарцы полностью взяли матч под свой контроль и забили в ворота соперника три безответных мяча.
На 12-й минуте Родригес открыл счет.
На 55-й минуте Эльведи увеличил разницу до двух мячей.
А на 82-й минуте Амдуни забил третий гол.
Шотландия — Швейцария 0:3.
Казахстан не смог завоевать очки в матче со Словакией
Сборная Казахстана гостила у Словакии.
В матче хозяева открыли счет на 26-й минуте благодаря голу Сауэра.
На 35-й минуте Казахстан ответил. Рамазан Каримов сравнял счет и подарил своей команде надежду.
Однако ближе к концу встречи Словахия снова вышла вперед. На 82-й минуте Ганцко забил гол и принес хозяевам победу.
Словакия — Казахстан 2:1.
Главные результаты Лиги наций
После этих матчей 2-го тура ряд команд завоевали важные очки для укрепления своих позиций.
Лига наций. 2-й тур
Чехия — Англия 0:2
Шотландия — Швейцария 0:3
Словакия — Казахстан 2:1
Самым ярким героем тура для Испании стал Ламин Ямаль. Оформленный молодой звездой дубль сыграл важную роль в крупной победе команды.
А Англия своей гостевой победой со счетом 2:0 в очередной раз продемонстрировала свои серьезные цели. Швейцария также провела тур уверенно, обыграв Шотландию с разницей в три мяча.
Каждый тур в Лиге наций является для команд не просто борьбой за очки, но и важным шагом на пути к следующему этапу. Поэтому ожидается, что результаты в следующих матчах еще больше накалят ситуацию в группах.
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