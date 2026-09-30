«Дамас» теперь станет электромобилем: центр УзАуто презентовал новую модель (видео)

В автомобильной промышленности Узбекистана открывается новая страница в истории легендарного автомобиля Дамас, который на протяжении многих лет полюбился народу и стал самым популярным коммерческим транспортом. В социальных сетях распространились видеоролики с первым прототипом полностью электрического Дамас, переработанного специалистами центра исследований и разработок УзАуто («УзАуто Р&амп;Д Кентер»), что вызвало широкий резонанс среди общественности.

В представленном видеомаیе видно, что передняя часть микроавтобуса изменена в стиле закрытого электромобиля, а вместо госномера установлен символ «УзАуто Р&амп;Д Кентер». В салоне автомобиля вместо традиционной механической коробки передач размещены специальный селектор электрокара, новый модуль управления на центральной панели и медиасистема. Ожидается, что данная экологическая модель, разрабатываемая в рамках программы перехода на «зеленый транспорт» и электромобили в стране с целью снижения зависимости от бензина и метана, в будущем коренным образом изменит сферу внутригородских грузовых и пассажирских перевозок.

«Мощность батареи, новый интерьер и разработка “Р&амп;Д Кентер”»: 5 ключевых моментов Электро-Дамас

Самые важные факты о прототипе электрического Дамас, продемонстрированном в сети:

Инженерный проект «УзАуто Р&амп;Д Кентер»: Первый официальный электрифицированный прототип создан специалистами центра исследований и инноваций УзАуто;

Футуристическое обновление передней части: Вместо решетки радиатора установлена закрытая аэродинамическая панель в цвет кузова;

Технологические изменения в салоне: Вместо традиционного рычага переключения передач (КПП) появились шайба реверс-селектора, присущая электромобилям, и кнопки современного дисплея;

Дешевое и экологичное решение для городской логистики: Электрический Дамас резко сократит расходы на бензин или метан, многократно увеличив прибыль для малого бизнеса;

Перспективы серийного производства: Если прототип успешно пройдет технические испытания, то может войти в число самых дешевых локализованных коммерческих электромобилей в Узбекистане.

Классификация традиционного бензинового «Дамас» и нового концептуального «Электро-Дамас»

Сравнительная таблица двух моделей по внешнему виду, салону и техническому устройству:

Критерии анализа и элементы Традиционный Дамас с двигателем внутреннего сгорания Новый концептуальный «Электро-Дамас» (УзАуто Р&амп;Д) ДжПГ Силовая установка и тип двигателя 0,8-литровый карбюраторный/инжекторный 3-цилиндровый бензиновый мотор Полный электродвигатель и аккумуляторная батарея Коробка передач (Трансмиссия) 5-ступенчатая механическая коробка (5-МТ), с длинным рычагом Селекторная шайба с электронным режимом (шайба-переключатель) Передняя часть и дизайн радиатора Обычная открытая воздухозаборная пластиковая решетка Закрытая аэродинамическая передняя панель (в стиле электромобилей) Интерьер и удобства Базовый спартанский салон, минимальное количество датчиков Обновленный центральный модуль управления и панели с дисплеем Эксплуатационные расходы Зависимость от бензина и газа, необходимость замены масла Экономичная зарядка от электричества, дешевый сервис и 0% выбросов Статус и цель проекта Массово выпускаемый коммерческий автомобиль Экспериментальная разработка «УзАуто Р&амп;Д Кентер» / Прототип

Автомобилестроение и экономическая экспертиза: Почему Электро-Дамас вызовет фурор на рынке?

Выводы автоэкспертов, инженеров и экономистов:

«Экономическая революция в пассажирских и грузовых перевозках»: Сегодня в Узбекистане тысячи семей и предпринимателей зарабатывают на жизнь с помощью Дамас; в условиях очередей на заправках и роста цен на бензин появление электрокара, способного проехать не менее 150–200 км на одной зарядке, удешевит ежедневную доставку и расходы на маршрутные такси на 70–80 процентов;

Бесшумный и экологически чистый город: Значительная часть загрязнения воздуха в Ташкенте и областных центрах связана с выхлопами старых автомобилей; появление электро-Дамас заметно улучшит экологическую обстановку в центрах городов;

Главное испытание — цена и долговечность батареи: Специалисты отмечают, что успех данного проекта будет зависеть от его отпускной цены; если стоимость электромобиля не окажется чрезмерно высокой по сравнению с обычными моделями, а батарея оправдает себя как в зимние морозы, так и в летнюю жару, это может стать самым продаваемым рекордным транспортом на авторынке Узбекистана.

А вы бы купили новый «Дамас» на электрической тяге, если бы он поступил в продажу? Как вы думаете, какой должна быть наиболее оптимальная цена и запас хода на одной зарядке для такой модели? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой неожиданной новости в узбекском автопроме со всеми водителями!