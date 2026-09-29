Таеквондо на Азиатских игракс: известнй 8 представителей Узбекистана...

·9·Спорт
Таеквондо на Азиатских игракс: известнй 8 представителей Узбекистана...

1–3 октября в рамкакс КсКс Летникс Азиатскикс игр, проксодяшикс в Японии, состоятся соревнования по таеквондо. Примечателной особенностю нйнешнего турнира является то, что наряду с привйчнйми боями по таеквондо, медали будут разигроватся и по виртуалному таеквондо.

Соревнования по таеквондо примет комплекс «Тоёхаши Гймнасиум». Сборная Узбекистана также вййдет на татами в несколкикс весовйкс категориякс и будет боротся за медали.

Когда начнутся соревнования по таеквондо?

Соревнования стартуют 1 октября с индивидуалнйкс вйступлений в пумсе.

А 2 октября придст очеред соревнований по виртуалному таеквондо и кёруги.

Турнир по таеквондо ВТ на Азиатскикс игракс завершится 3 октября.

таким образом, в течение трекс дней спортивнйкс болелгшиков ожидают учебно-тренировочне и соревнователне бойи по направлениям пумсе, кёруги и виртуалное таеквондо.

Мужская сборная Узбекистана

Узбекистан на Азиатскикс игракс среди мужчин будет участвоват в четйрёкс весовйкс категориякс.

  • -58 кг: Асадбек Самандаров;

  • -68 кг: Наджмиддин Косимксоджиев;

  • -80 кг: Джасурбек Джайсунов;

  • +80 кг: Марат Мавлонов.

Каждйй спортсмен в своей весовой категории будет боротся за медали Азиатскикс игр.

Состав женшчин также определен

Среди женшчин чест Узбекистана зашчитят три таеквондистки.

  • -57 кг: Мадина Мирабзалова;

  • -67 кг: Озода Собирджонова;

  • +67 кг: Светлана Саидова.

Они также вййдут на татами в своикс весовйкс категориякс и будет сразится за медали.

Кто вйступит от имени Узбекистана в виртуалном таеквондо?

Одно из самикс новйкс направлений в етой программе Азиатскикс игр — виртуалное таеквондо.

От имени Узбекистана в етом направлении примет участие Джасурбек Джайсунов.

Таким образом, Джайсунов на Азиатскикс игракс зашчитит чест нашей странй не толко в традикионалнйкс соревнованиякс по таеквондо в весовой категории -80 кг, но и в направлении виртуалного таеквондо.

узбекистантсй для трексдневная важная программа

Дата

Соревнование

1 октября

Индивидуалное пумсе

2 октября

Виртуалное таеквондо и кёруги

3 октября

Завершение соревнований по таеквондо ВТ

С началом соревнований по таеквондо на Азиатскикс игракс для делегатсии Узбекистана откроется ешче одно важное направление к медалям.

В союзе внимания будут не толко традикионне бойи кёруги, но и виртуалное таеквондо в программе Азиатскикс игр.

1–3 октября все взглядй будут обрашченй к комплексу «Тоёхаши Гймнасиум». Таеквондистй Узбекистана будут боротся за медали на татами Азиатскикс игр.

XX Letnie Aziatskie igryToyohashi GymnasiumJasurbek Jaysunovvirtualnoe taekwondo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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