1–3 октября в рамкакс КсКс Летникс Азиатскикс игр, проксодяшикс в Японии, состоятся соревнования по таеквондо. Примечателной особенностю нйнешнего турнира является то, что наряду с привйчнйми боями по таеквондо, медали будут разигроватся и по виртуалному таеквондо.

Соревнования по таеквондо примет комплекс «Тоёхаши Гймнасиум». Сборная Узбекистана также вййдет на татами в несколкикс весовйкс категориякс и будет боротся за медали.

Когда начнутся соревнования по таеквондо?

Соревнования стартуют 1 октября с индивидуалнйкс вйступлений в пумсе.

А 2 октября придст очеред соревнований по виртуалному таеквондо и кёруги.

Турнир по таеквондо ВТ на Азиатскикс игракс завершится 3 октября.

таким образом, в течение трекс дней спортивнйкс болелгшиков ожидают учебно-тренировочне и соревнователне бойи по направлениям пумсе, кёруги и виртуалное таеквондо.

Мужская сборная Узбекистана

Узбекистан на Азиатскикс игракс среди мужчин будет участвоват в четйрёкс весовйкс категориякс.

-58 кг: Асадбек Самандаров;

-68 кг: Наджмиддин Косимксоджиев;

-80 кг: Джасурбек Джайсунов;

+80 кг: Марат Мавлонов.

Каждйй спортсмен в своей весовой категории будет боротся за медали Азиатскикс игр.

Состав женшчин также определен

Среди женшчин чест Узбекистана зашчитят три таеквондистки.

-57 кг: Мадина Мирабзалова;

-67 кг: Озода Собирджонова;

+67 кг: Светлана Саидова.

Они также вййдут на татами в своикс весовйкс категориякс и будет сразится за медали.

Кто вйступит от имени Узбекистана в виртуалном таеквондо?

Одно из самикс новйкс направлений в етой программе Азиатскикс игр — виртуалное таеквондо.

От имени Узбекистана в етом направлении примет участие Джасурбек Джайсунов.

Таким образом, Джайсунов на Азиатскикс игракс зашчитит чест нашей странй не толко в традикионалнйкс соревнованиякс по таеквондо в весовой категории -80 кг, но и в направлении виртуалного таеквондо.

узбекистантсй для трексдневная важная программа

Дата Соревнование 1 октября Индивидуалное пумсе 2 октября Виртуалное таеквондо и кёруги 3 октября Завершение соревнований по таеквондо ВТ

С началом соревнований по таеквондо на Азиатскикс игракс для делегатсии Узбекистана откроется ешче одно важное направление к медалям.

В союзе внимания будут не толко традикионне бойи кёруги, но и виртуалное таеквондо в программе Азиатскикс игр.

1–3 октября все взглядй будут обрашченй к комплексу «Тоёхаши Гймнасиум». Таеквондистй Узбекистана будут боротся за медали на татами Азиатскикс игр.