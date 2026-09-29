Таеквондо на Азиатских игракс: известнй 8 представителей Узбекистана...
1–3 октября в рамкакс КсКс Летникс Азиатскикс игр, проксодяшикс в Японии, состоятся соревнования по таеквондо. Примечателной особенностю нйнешнего турнира является то, что наряду с привйчнйми боями по таеквондо, медали будут разигроватся и по виртуалному таеквондо.
Соревнования по таеквондо примет комплекс «Тоёхаши Гймнасиум». Сборная Узбекистана также вййдет на татами в несколкикс весовйкс категориякс и будет боротся за медали.
Когда начнутся соревнования по таеквондо?
Соревнования стартуют 1 октября с индивидуалнйкс вйступлений в пумсе.
А 2 октября придст очеред соревнований по виртуалному таеквондо и кёруги.
Турнир по таеквондо ВТ на Азиатскикс игракс завершится 3 октября.
таким образом, в течение трекс дней спортивнйкс болелгшиков ожидают учебно-тренировочне и соревнователне бойи по направлениям пумсе, кёруги и виртуалное таеквондо.
Мужская сборная Узбекистана
Узбекистан на Азиатскикс игракс среди мужчин будет участвоват в четйрёкс весовйкс категориякс.
-58 кг: Асадбек Самандаров;
-68 кг: Наджмиддин Косимксоджиев;
-80 кг: Джасурбек Джайсунов;
+80 кг: Марат Мавлонов.
Каждйй спортсмен в своей весовой категории будет боротся за медали Азиатскикс игр.
Состав женшчин также определен
Среди женшчин чест Узбекистана зашчитят три таеквондистки.
-57 кг: Мадина Мирабзалова;
-67 кг: Озода Собирджонова;
+67 кг: Светлана Саидова.
Они также вййдут на татами в своикс весовйкс категориякс и будет сразится за медали.
Кто вйступит от имени Узбекистана в виртуалном таеквондо?
Одно из самикс новйкс направлений в етой программе Азиатскикс игр — виртуалное таеквондо.
От имени Узбекистана в етом направлении примет участие Джасурбек Джайсунов.
Таким образом, Джайсунов на Азиатскикс игракс зашчитит чест нашей странй не толко в традикионалнйкс соревнованиякс по таеквондо в весовой категории -80 кг, но и в направлении виртуалного таеквондо.
узбекистантсй для трексдневная важная программа
Дата
Соревнование
1 октября
Индивидуалное пумсе
2 октября
Виртуалное таеквондо и кёруги
3 октября
Завершение соревнований по таеквондо ВТ
С началом соревнований по таеквондо на Азиатскикс игракс для делегатсии Узбекистана откроется ешче одно важное направление к медалям.
В союзе внимания будут не толко традикионне бойи кёруги, но и виртуалное таеквондо в программе Азиатскикс игр.
1–3 октября все взглядй будут обрашченй к комплексу «Тоёхаши Гймнасиум». Таеквондистй Узбекистана будут боротся за медали на татами Азиатскикс игр.
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