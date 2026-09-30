Дин Хёйсен рассказал о болезненном перерыве в сборной Испании

Центральный защитник Дин Хёйсен, вернувшийся в состав сборной Испании, открыто признался, насколько тяжело он пережил пропуск летнего чемпионата мира. Как сообщает Goal.com, молодой футболист поделился своими эмоциями и мыслями о будущем в национальной команде после крупной победы над Хорватией. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В матче, прошедшем на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», действующие чемпионы мира обыграли соперника со счетом 4:1. Эта встреча стала первой домашней игрой для хозяев поля после победы на мундиале. Дин Хёйсен, включенный главным тренером Луисом де ла Фуэнте в стартовый состав, уверенно отыграл все 90 минут, внеся достойный вклад в завоевание командой очередных трех очков в Лиге наций.

Болезненное решение и поддержка семьи

Напомним, что невключение Хёйсена в заявку из 26 человек перед летним чемпионатом мира вызвало бурные дискуссии в обществе. Это решение привело к тому, что впервые за 92 года в истории сборной Испании в заявке не оказалось представителей мадридского клуба. Специалист предпочел довериться таким защитникам, как Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия и Марк Пубиль.

Отвечая на вопросы журналистов в смешанной зоне после игры, защитник не стал скрывать, что летняя ситуация сильно ударила и по его семье. «Это было очень тяжело для меня. В конечном счете, это был очень печальный момент для меня и моей семьи. Но самое главное — я вернулся в строй, и теперь мы должны сосредоточиться только на позитивных моментах», — подчеркнул футболист.

Новые рубежи и планы на будущее

Бывший защитник «Ювентуса», показавший уверенную игру вместе со своим одноклубником по «Реал Мадриду» Марком Кукурельей, доказал, что входит в долгосрочные планы тренерского штаба. Тот факт, что он сразу вернулся в основной состав, свидетельствует о том, что доверие главного тренера к нему не пропало.

Эта уверенная победа в Севилье довела беспроигрышную серию сборной Испании до 40 матчей. Подопечные де ла Фуэнте, лидирующие в группе А3, опережают Англию и Хорватию на три очка. Чтобы закрепить свое преимущество в группе, испанцы в субботу проведут матч против Чехии.

Для Дина Хёйсена это успешное возвращение станет отличной возможностью восстановить свои позиции в жесткой конкуренции за место в центре обороны национальной команды.