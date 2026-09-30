Камбек от США: победа в матче с 6 голами против Чили

·6·Спорт
Камбек от США: победа в матче с 6 голами против Чили

В товарищеском матче сборная США обыграла Чили со счетом 4:2. Несмотря на то, что хозяева дважды уступали в счете, они забили три мяча во втором тайме и завершили встречу уверенной победой.

Встреча США — Чили подарила болельщикам результативный футбол с шестью голами. Если в первом тайме команды обменялись голами, то после перерыва события приняли драматичный оборот.

Чили вновь вышла вперед на 49-й минуте, однако США сравняли счет всего две минуты спустя. Последующие голы принесли хозяевам итоговую победу.

Равновесие в первом тайме

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Себастьян Берхалтер вывел сборную США вперед.

Когда хозяева были близки к тому, чтобы завершить первый тайм победой, Чили ответила. На 45-й минуте Диего Ульоа забил гол и сравнял счет — 1:1.

Таким образом, команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Три гола за шесть минут во втором тайме

После перерыва характер матча кардинально изменился.

На 49-й минуте Максимилиано Гутеррес снова вывел Чили вперед — 2:1.

Однако ответ США не заставил себя долго ждать. Спустя две минуты Джулиан Холл вновь восстановил равновесие.

Таким образом, в промежутке между 49-й и 51-й минутами команды обменялись результативными ударами, еще больше накалив страсти на поле.

Ричардс выводит США вперед

При счете 2:2 шансы на победу оставались у обеих команд.

На 72-й минуте Крис Ричардс забил третий гол США. Хозяева впервые во втором тайме вышли вперед — 3:2.

Хотя Чили пыталась отыграться, оборона США удержала преимущество в концовке.

Точка в компенсированное время

Судьба матча окончательно решилась в добавленное время.

На 90+3-й минуте Матиас Альберт забил четвертый гол США.

После этого гола счет в матче больше не менялся, и США победили Чили со счетом 4:2.

США — Чили 4:2
Голы: Берхалтер, 37; Ульоа, 45; Гутеррес, 49; Холл, 51; Ричардс, 72; Альберт, 90+3.

Мексика и Перу также сыграли вничью

В еще одном товарищеском матче Мексика и Перу разошлись миром — 1:1.

Перу открыла счет на 27-й минуте. Хайро Велес вывел гостей вперед.

Мексика отыгралась в начале второго тайма. На 49-й минуте Виктор Гусман после передачи Дензела Гарсии восстановил равенство — 1:1.

В оставшиеся минуты обе команды искали победный гол, но счет остался прежним.

Мексика — Перу 1:1
Голы: Велес, 27; Гусман, 49.

Впереди у команд новые серьезные испытания

В следующем товарищеском матче сборная США 4 октября сыграет против Мексики.

Перу же 3 октября проведет товарищеский матч со сборной Канады.

Матч между США и Чили запомнился атакующим футболом, шестью забитыми мячами и резкими изменениями хода игры во втором тайме. Несмотря на то, что хозяева дважды уступали в счете, в итоге они одержали победу со счетом 4:2, подарив болельщикам яркую встречу.

Сборная СШАЧилиТоварищеский матчБерхалтер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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