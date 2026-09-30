Золотая медаль спортсменки из Центральной Азии аннулирована из-за обуви

·0·Спорт
Золотая медаль спортсменки из Центральной Азии аннулирована из-за обуви

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Туксонбаева лишилась победы в марафоне по спортивной ходьбе на 42,195 километра на Азиатских играх 2026 года из-за протеста соперниц. Об этом спортсменка сообщила 28 сентября на своей странице в Instagram.

Туксонбаева преодолела дистанцию соревнований за 3 часа 22 минуты 20 секунд и пересекла финишную черту первой. Этот результат должен был принести сборной Казахстана девятую золотую медаль Азиатских игр.

Однако после того, как спортсменка завершила дистанцию, был подан официальный протест по поводу ее результата. В итоговом протоколе соревнований напротив фамилии Туксонбаевой также появилась отметка «Протестед».

Причиной протеста стала обувь, в которой казахстанская спортсменка выступала на соревнованиях. Соперницы поставили под сомнение соответствие модели кроссовок АСИКС, использованных Туксонбаевой, требованиям официального списка разрешенной обуви организации Ворлд Атлетикс.

После этого результат спортсменки в марафоне был аннулирован. В результате сборная Казахстана лишилась золотой медали, которая должна была быть записана на счет Туксонбаевой.

Интересно, что Туксонбаева высказала свое мнение в социальной сети еще до того, как стало известно окончательное решение. Она заявила, что даже если у нее отнимут золотую медаль, она снова будет соревноваться и завоюет ее вновь.

Таким образом, победа казахстанской спортсменки, первой добравшейся до финиша в марафоне, была неожиданно аннулирована из-за вопроса с обувью. Теперь же послематчевое заявление Туксонбаевой свидетельствует о ее намерении восстановить результат и снова побороться за победу.

Ясмина ТуксонбаеваАзиатские игры 2026World Athleticsкроссовки ASICS
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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