Ужасающие цифры в Узбекистане: за 4 года изнасилованы 445 детей в возрасте до 14 лет!

В Узбекистане обнародована шокирующая общество официальная статистика по половым преступлениям в отношении несовершеннолетних и беззащитных детей. По словам председателя Комитета по вопросам развития демократических институтов и гражданского общества Гулрух Агзамовой, в стране в период с 2022 по 2025 годы было возбуждено в общей сложности 445 уголовных дел по фактам изнасилования малолетних детей, не достигших 14-летнего возраста.

Представленная четырехлетняя динамика показывает, что количество таких тяжких преступлений из года в год резко росло: в 2022 году было зафиксировано 85 случаев, в 2023 году — 108, а в 2024 году — рекордные 129 случаев. В 2025 году было открыто 123 уголовных дела, и показатель по-прежнему остается на опасно высоком уровне. Эти печальные цифры наглядно доказывают, почему инициатива о введении пожизненного лишения свободы за насилие над детьми в Олий Мажлисе стала жизненно необходимой и не терпящей отлагательств.

«445 уголовных дел, рекорд 2024 года и непрекращающийся рост»: 5 основных пунктов официального отчета

Самые важные факты по показателям сексуального насилия в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста:

445 официальных уголовных дел за четыре года: в период с 2022 по 2025 годы были возбуждены сотни дел по фактам изнасилования маленьких детей;

Динамика ежегодного роста: если в 2022 году было 85 случаев, то в 2023 году эта цифра достигла 108, показав рост на 27 процентов;

Антирекорд в 2024 году: самый высокий и ужасающий показатель за четырехлетний период пришелся на 2024 год, когда было открыто 129 уголовных дел;

Опасная стабильность в 2025 году: за прошедший 2025 год случаи также не уменьшились — было зафиксировано ровно 123 уголовных дела;

Основа для ужесточения законодательства: данные факты, озвученные председателем комитета Гулрух Агзамовой, стали главным стимулом для назначения пожизненного лишения свободы педофилам и отмены сроков давности.

Классификация динамики преступлений, связанных с изнасилованием детей в возрасте до 14 лет в Узбекистане (2022–2025 гг.)

Анализ количества возбужденных по годам уголовных дел и социальных показателей процесса:

Отчетный год Количество возбужденных официальных уголовных дел Годовое изменение и описание ситуации Доля в общем показателе 2022 год 85 Официально зарегистрированный базовый показатель 19,1% 2023 год 108 Наблюдался заметный рост (+23 случая) 24,3% 2024 год 129 САМЫЙ ВЫСОКИЙ антирекорд за четыре года 29,0% 2025 год 123 Сохранился опасный показатель на высоком уровне 27,6% ИТОГО (за 4 года) 445 уголовных дел Серьезный национальный сигнал о безопасности детей 100%

Правовая и криминологическая экспертиза: Почему эти цифры могут быть лишь «верхушкой айсберга»?

Выводы юристов, криминологов, специалистов по защите прав детей и психологов:

«Риск латентных (скрытых) преступлений»: в криминологии сексуальное насилие над детьми относится к числу преступлений с наивысшей степенью латентности; 445 уголовных дел — это лишь те факты, которые дошли до правоохранительных органов и были официально оформлены; то, сколько случаев утаивается из-за давления в семье, страха позора или непонимания ребенком происходящего, является огромной трагедией для общества;

Причина скачка в 2024 году: рост статистики с 85 до 129 случаев показывает не только увеличение числа преступлений, но и то, что в обществе снизилась тенденция замалчивания этой проблемы, возрос уровень обращения родителей и активистов в милицию; пока не будут обеспечены гласность и неотвратимость наказания, подобное зверство будет оставаться скрытым;

Пожизненное заключение и отмена сроков давности — единственная мера: растоптанные судьбы 445 невинных малышей показали, что к педофилам не может быть никакого снисхождения. Рассматриваемое в парламенте пожизненное лишение свободы за посягательство на лиц, не достигших 14-летнего возраста, и отмена сроков давности — это самый справедливый способ навсегда очистить общество от преступников с животным характером.

По вашему мнению, достаточна ли только лишь отмена законов (пожизненное лишение свободы) для борьбы с трагедией изнасилования 445 детей за 4 года или же необходимы дополнительные системы контроля в махаллях, школах и семьях? Какие еще срочные меры, по вашему мнению, необходимо принять для защиты наших детей от подобного зверства? Оставьте свои личные мнения в комментариях и поделитесь этим важным анализом, касающимся безопасности детей, со всеми родителями!