В Ташкенте 5-минутная поездка сократилась до 2:45: новый маршрут (видео)

·83·Узбекистан
В Ташкенте 5-минутная поездка сократилась до 2:45: новый маршрут (видео)

В Ташкенте на ещё одном оживлённом маршруте запущена система «Зелёная волна», основанная на синхронной работе светофоров. Время поездки на участке Малой кольцевой дороги от улицы Богибустон до станции метро «Чиланзар» сократилось почти вдвое.

Ранее преодоление этого расстояния в среднем занимало пять минут, а после синхронизации работы светофоров показатель снизился до 2 минут 45 секунд. Если водитель соблюдает установленную скорость, он может последовательно проехать несколько перекрёстков на зелёный свет.

Пять светофоров работают в едином режиме

Новый маршрут охватывает 1,7-километровый участок Малой кольцевой дороги. Специалисты синхронизировали работу пяти светофоров, расположенных между улицей Богибустон и станцией метро «Чиланзар», с учётом транспортного потока.

Система действует круглосуточно в обоих направлениях. Это не временный режим, рассчитанный, как на предыдущем маршруте, только на утренние или вечерние часы пик.

Согласно расчётам, время в пути сократилось на 45 процентов. На первый взгляд двухминутная разница может показаться не таким уж большим результатом. Однако с учётом того, что по этому маршруту ежедневно проезжают тысячи автомобилей, совокупная экономия времени и топлива будет весьма значительной.

Меньшее количество остановок перед красным светом также сокращает время работы двигателя на холостом ходу. Помимо повышения пропускной способности дороги, это может положительно повлиять на расход топлива и объём выхлопных газов.

Как пользоваться «Зелёной волной»?

Система работает максимально эффективно только при соблюдении расчётного диапазона скорости, а не при движении с любой удобной для водителя скоростью.

Центр организации дорожного движения рекомендует поддерживать на этом маршруте скорость 40–60 километров в час. После проезда первого перекрёстка на зелёный свет автомобиль прибудет к следующим светофорам в установленное время.

Излишнее ускорение может привести к тому, что водитель раньше подъедет к следующему красному сигналу. При слишком медленном движении зелёная фаза завершится. Поэтому суть системы заключается не в том, чтобы «ехать быстрее», а в поддержании равномерного и стабильного темпа транспортного потока.

Резкое ускорение, частая смена полос или обгон других автомобилей перед перекрёстком нарушают общий ритм «Зелёной волны». Спешка одного водителя в итоге может замедлить весь поток — светофор тоже слушается не нервов, а расчёта.

Какой результат показал первый маршрут?

Первый маршрут системы «Зелёная волна» в Ташкенте был запущен на улице Великого Шёлкового пути. Он охватил 13 перекрёстков на 4-километровом участке от мечети «Тура Бува» до улицы Салом.

Согласно официальным данным, время движения в сторону центра города сократилось с 8,5 до 6 минут, а в обратном направлении — с 10 до 8 минут. На первом маршруте система работает утром в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.

Сообщалось, что и там при движении со скоростью 40–60 километров в час можно проезжать перекрёстки практически без остановок. После результатов на улице Великого Шёлкового пути начались расчёты по внедрению системы на других улицах.

Теперь, после запуска второго маршрута, общая протяжённость дорог Ташкента, охваченных «Зелёной волной», достигла 5,7 километра. Число синхронизированных перекрёстков составляет 18.

Вокруг «Чиланзара» обновляется транспортная система

В последние месяцы вокруг Малой кольцевой дороги и станции метро «Чиланзар» также проводились работы по обновлению транспортной инфраструктуры.

Рядом с метро установлен новый остановочный комплекс, а пешеходные дорожки, бордюры и тактильные указатели приведены в порядок. Эти работы направлены на реорганизацию транспортного потока в районе с учётом не только автомобилей, но и общественного транспорта и пешеходов.

Запуск «Зелёной волны» именно в этом районе стал очередным этапом этих изменений. Однако эффективность системы зависит не только от программы светофоров. Неправильная парковка, блокирование перекрёстка, несоблюдение дорожной разметки или хаотичная высадка пассажиров могут снова замедлить транспортный поток.

Какие улицы следующие?

Специалисты Центра организации дорожного движения продолжают изучать транспортные потоки, чтобы внедрить «Зелёную волну» и на других маршрутах Ташкента.

Такую систему нельзя установить на каждой улице простым копированием программы. Отдельно учитываются расстояния между перекрёстками, количество автомобилей, повороты, пешеходный поток, движение автобусов и пробки в разное время суток.

Поэтому «Зелёная волна» считается одним из относительно недорогих способов ускорить движение без строительства новых дорог. Но это не чудодейственное решение, которое устранит все пробки. Результат заметен только тогда, когда вместе работают умные светофоры, правильные дорожные знаки, общественный транспорт и дисциплина водителей.

Результаты первых двух маршрутов в Ташкенте показывают: иногда до расширения дороги достаточно просто «поговорить» светофорам между собой. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!

ТашкентЧиланзарБогибустон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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