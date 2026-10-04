Пьяный 60-летний мужчина угнал автобус после свадьбы

·54·Общество
Пьяный 60-летний мужчина угнал автобус после свадьбы

В Ангорском районе Сурхандарьинской области 60-летний мужчина, выйдя со свадьбы в состоянии алкогольного опьянения, соверсил странное преступление. Он угнал автобус, принадлежащий управлению благоустройства, и доехал на нем до другого района.

Как выяснилось, мужчина побывал на свадьбе и выпил спиртное. Затем, выйдя на улицу, он увидел стоящий неподалеку автобус «Isuzu».

Автобус принадлежал Ангорскому районному управлению благоустройства. Водитель, доставив рабочих до места назначения, оставил дверь автобуса открытой и отошел к ним. Ключ также остался в транспортном средстве.

Вскоре водитель заметил, что автобус уезжает на чужом автомобиле (неизвестный человек). Он не успел его остановить и незамедлительно позвонил по номеру «102».

После этого сотрудники органов внутренних дел начали поисковые мероприятия. Автобус был остановлен путем перекрытия дороги на территории Музрабадского района.

Отмечается, что во время побега мужчина даже вел автобус по встречной полосе. На суде он признал свою вину и заявил, что из-за сильного опьянения в тот день полностью не помнит свои действия.

Суд признал мужчину виновным в угоне транспортного средства. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

СурхандарьяАнгорIsuzuугон автобуса
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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