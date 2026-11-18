В Самарканде вынесен приговор женщине, которая пыталась продать своего 4-дневного сына за 85 тысяч долларов США. Несмотря на то, что ей было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, суд применил условное осуждение, установив испытательный срок в 3 года.

Установлено, что женщина 1999 года рождения была студенткой 5-го курса одного из вузов Самарканда. В ноябре 2025 года она была беременна третьим ребенком. Из-за разногласий с супругом она проживала в доме родителей.

В начале июля 2026 года женщина вступила в Telegram-группу «Суррогатная мать». Вскоре с ней связался человек, представившийся администратором группы, и сообщил, что есть семья, желающая усыновить ребенка и готовая заплатить за младенца 70–90 тысяч долларов США.

Изначально стороны договорились о продаже еще не родившегося ребенка. Однако после того, как в июле у женщины родился сын, она передумала продавать младенца. После этого связавшийся с ней человек начал угрожать женщине тем, что опозорит ее в интернете, назвав мошенницей. В результате женщина вновь согласилась на сделку.

25 июля 2026 года женщина была госпитализирована в родильный дом №1 города Самарканда. 29 июля, когда ребенку исполнилось четыре дня, она забрала его из роддома и встретилась с покупателями. Они предложили за младенца 85 тысяч долларов.

В момент получения денег женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В судебных документах указано, что в ходе оперативного мероприятия было использовано в общей сложности 88 тысяч долларов США. Из них 85 тысяч долларов были оговоренной суммой за младенца, а оставшиеся 3 тысячи долларов предназначались для других расходов. Среди вещественных доказательств, наряду с настоящими деньгами, были и специально подготовленные купюры.

На судебном заседании женщина признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Учитывая наличие троих детей и семейные обстоятельства, она попросила назначить ей более мягкое наказание.

Самаркандский городской суд по уголовным делам признал женщину виновной в торговле людьми и, согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса, приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Однако суд принял во внимание наличие у нее на иждивении троих детей, ухудшение состояния здоровья и раскаяние в содеянном.

В результате, на основании статьи 72 Уголовного кодекса, назначенное наказание было признано условным, и женщине был установлен испытательный срок в 3 года. Таким образом, она не будет отбывать 7-летний тюремный срок фактически, оставаясь на свободе в течение испытательного срока.