В городе Карши 37-летний мужчина избил свою жену на глазах у троих детей, после чего забрал у нее деньги и телефоны. Подсудимый был приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Сообщается, что из-за постоянных конфликтов в семье женщина переехала с тремя детьми на съемную квартиру, чтобы жить отдельно от мужа. Ей также был выдан охранный ордер. Ранее мужчина уже подвергался административному аресту на 7 суток за учинение скандалов.

1 августа 2026 года мужчина пришел домой под предлогом встречи с детьми. Увидев в телефоне жены незнакомый номер, он приревновал. Когда женщина вернулась с работы и ей позвонили с этого же номера, мужчина избил ее на глазах у троих детей.