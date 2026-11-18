В Карши мужчина избил жену на глазах у детей и отобрал имущество
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- В городе Карши 37-летний мужчина избил жену на глазах у троих детей и забрал ее имущество стоимостью 11,7 миллиона сумов, включая 5 миллионов сумов и телефоны iPhone 13 Pro и Samsung А35.
- Из-за постоянных конфликтов в семье женщина, имеющая охранный ордер, жила отдельно от мужа.
- Однако мужчина пришел к ней под предлогом встречи с детьми и совершил преступление из-за ревности.
В городе Карши 37-летний мужчина избил свою жену на глазах у троих детей, после чего забрал у нее деньги и телефоны. Подсудимый был приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Сообщается, что из-за постоянных конфликтов в семье женщина переехала с тремя детьми на съемную квартиру, чтобы жить отдельно от мужа. Ей также был выдан охранный ордер. Ранее мужчина уже подвергался административному аресту на 7 суток за учинение скандалов.
1 августа 2026 года мужчина пришел домой под предлогом встречи с детьми. Увидев в телефоне жены незнакомый номер, он приревновал. Когда женщина вернулась с работы и ей позвонили с этого же номера, мужчина избил ее на глазах у троих детей.
Когда женщина попыталась спрятаться в ванной, мужчина снял ее на видео, ударил кулаком в лицо и довел до потери сознания. После этого он перенес потерявшую сознание женщину в комнату.
Мужчина забрал из сумки женщины 5 миллионов сумов, а также телефоны iPhone 13 Pro и Samsung А35. Общая стоимость похищенного имущества была оценена в 11,7 миллиона сумов.
На слова дочери «Эти деньги нужны маме», отец ответил: «Твоей маме эти деньги больше не нужны», после чего забрал их и ушел.
Согласно приговору суда, мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. Также постановлено взыскать с него 11,7 миллиона сумов в пользу потерпевшей в качестве возмещения материального ущерба.
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