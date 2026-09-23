В Кашкадарье мужчина, вернувшийся со свадьбы в нетрезвом виде, до смерти избил 64-летнего человека

·54·Общество
В Кашкадарье мужчина, вернувшийся со свадьбы в нетрезвом виде, до смерти избил 64-летнего человека

В Каршинском районе Кашкадарьинской области мужчина, вернувшийся со свадьбы в нетрезвом виде, избил 64-летнего незнакомца, сидевшего на обочине дороги, что привело к его смерти. По приговору суда виновный приговорен к 8 годам лишения свободы.

Как стало известно, инцидент произошел 4 апреля текущего года. В судебных документах указано, что мужчина вышел в нетрезвом виде со свадьбы знакомого, проживающего в Миришкорском районе. Около 23:00 он прибыл на автомобиле знакомых на территорию махалли «Узбекистон Мустакиллиги» в Каршинском районе.

Выйдя из автомобиля, мужчина вступил в спор с 64-летним незнакомцем, сидевшим на обочине. Впоследствии словесная перепалка переросла в драку.

Согласно материалам дела, подсудимый навалился на потерпевшего и нанес ему несколько ударов руками по лицу, носу и различным частям тела. После этого он покинул место происшествия, не оказав помощи мужчине, находившемуся в тяжелом состоянии.

64-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений.

По приговору суда мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы. Также постановлено взыскать с него в пользу законного представителя погибшего 30 миллионов сумов в качестве возмещения материального ущерба на расходы по погребению.

Каршинский районМиришкорский районКашкадарьинская область4 апреля 2024Происшествия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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