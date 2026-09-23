Заповедник превратился в пастбище? Выявлен факт выпаса скота в Гиссарском государственном заповеднике (видео)

·70·Общество
Заповедник превратился в пастбище? Выявлен факт выпаса скота в Гиссарском государственном заповеднике (видео)

В Узбекистане в Гиссарском государственном заповеднике, являющемся уникальной экосистемой и местом обитания флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, зафиксировано грубое нарушение режима строгой охраны, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях. На кадрах, снятых очевидцами 22 сентября 2026 года, отчетливо видно, как стадо овец и домашний скот беспрепятственно пасутся на территории Меракского отдела заповедника, в частности в ущелье Сувтушар и на равнине Чимган, словно на обычном пастбище. Согласно законодательству, на территории государственных заповедников категорически запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе выпас скота.

Однако самое удивительное то, что местные жители открыто заявляют, будто ответственным за эту охраняемую территорию назначен эколог Инятилла Мейлиев, а пасущийся скот может принадлежать ему самому либо его брату Тохиру Мейлиеву. Ровно год назад на YouTube-платформе «Elparvar» было опубликовано резонансное интервью о том, что на территории заповедника содержалось 4 головы крупного рогатого скота, принадлежащего Тохиру Мейлиеву, две из которых позже были зарезаны неизвестными лицами. Хотя эти сведения пока не подтверждены официальными органами, отсутствие должного контроля над заповедником требует оперативного и беспристрастного расследования со стороны Министерства экологии и Генеральной прокуратуры.

Итак, кто превратил государственный заповедник в собственное пастбище, почему ответственные за систему охраны сотрудники закрывают на это глаза и какую правовую оценку данной ситуации дадут органы экологического надзора?

Заповедник превратился в пастбище? Выявлен факт выпаса скота в Гиссарском государственном заповеднике (видео)

«Стадо в Сувтушаре, сотрудник-эколог и зарезанные год назад коровы»: 5 ключевых точек конфликта

Главные факты вокруг ситуации в Гиссарском государственном заповеднике:

  • Видеодоказательство от 22 сентября: Зафиксирован незаконный выпас отары овец в Меракском отделе заповедника, в ущелье Сувтушар и на равнине Чимган;

  • Всплыло имя ответственного эколога: Местные жители заявляют, что скот, принадлежащий инспектору-экологу Инятилле Мейлиеву, ответственному за данную территорию, и его брату Тохиру Мейлиеву, ранее уже выпасался в заповеднике;

  • Инцидент со скотобойней годичной давности: Год назад на YouTube распространилось скандальное интервью о том, что из 4 голов скота Тохира Мейлиева, выпасшихся в заповеднике, две были зарезаны;

  • Нарушен строгий законный запрет: Статус государственных заповедников исключает любое животноводство, охоту или выпас на их землях;

  • Требование беспристрастного расследования: Общественность и активисты требуют от уполномоченных органов дать незамедлительную правовую оценку действиям инспекторов и владельцев скота на основе видеодоказательств.

Заповедник превратился в пастбище? Выявлен факт выпаса скота в Гиссарском государственном заповеднике (видео)

Ситуация в Гиссарском государственном заповеднике: Сравнение требований закона и выявленных нарушений

Анализ режима особо охраняемых природных территорий и происходящего в ущельях:

Критерии и направления

Режим заповедника по законодательству Узбекистана

Ситуация, заснятая на видео в Гиссарском заповеднике

Статус территории

Государственный заповедник (зона строгой охраны)

Меракский отдел (ущелье Сувтушар, равнина Чимган)

Выпас скота

Категорически запрещен (уголовная и административная ответственность)

Свободно пасутся отара овец и ослы

Ответственные контролеры

Инспекторы, обязанные охранять территорию в режиме 24/7

Предполагается причастность ответственного эколога И. Мейлиева и его семьи

Прошлые инциденты

Любые незаконные действия должны пресекаться немедленно

Год назад выяснилось, что выпасались 4 головы скота, из которых 2 были зарезаны

Ущерб экосистеме

Полное сохранение уникального растительного и животного мира

Большое количество скота приводит к деградации пастбищ и угрожает среде обитания диких животных

Правовые меры

Огромные штрафы за ущерб природе и неотвратимость наказания

Пока ожидаются официальные выводы и проверка уполномоченных органов

Заповедник превратился в пастбище? Выявлен факт выпаса скота в Гиссарском государственном заповеднике (видео)

Экологическая и правовая экспертиза: Почему это не просто «мелкое нарушение»?

Выводы экологов, юристов и защитников природы:

  • Заповедник — не пастбище, угроза биологической катастрофы: Домашний скот вытаптывает реликтовую растительность заповедника с корнями, вызывает эрозию почвы и уничтожает кормовую базу хищных и копытных диких животных, занесенных в Красную книгу, таких как снежный барс, медведь и гиссарский баран;

  • Возможный «конфликт интересов» и злоупотребление служебным положением: Если подтвердится, что ответственный эколог, которому поручено охранять заповедник, или его близкие выпасали свой скот на охраняемой территории, это станет явным проявлением злоупотребления полномочиями и коррупционного конфликта интересов;

  • Тревожный звонок годичной давности: Распространившееся в прошлом году интервью о забое коров на территории заповедника должно было стать серьезным сигналом для ответственных органов; ослабление контроля создало почву для появления нынешней отары;

  • Необходимость прозрачной служебной проверки: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата должно создать специальную комиссию, проверить Меракский отдел с помощью дронов и фотоловушек, а также проинспектировать обязанности всех ответственных лиц.

Данная ситуация в Гиссарском государственном заповеднике превращается в проверку верховенства закона на предмет недопущения превращения государственных природных богатств в источник личного обогащения.

А какие суровые меры наказания, по вашему мнению, должны быть применены в связи с выпасом скота в государственном заповеднике и возможной причастностью к этому ответственных сотрудников? Не пора ли создать независимую систему контроля за работой местных инспекторов в деле сохранения экологии регионов? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим актуальным журналистским расследованием, направленным на защиту нашей родной природы, со всеми друзьями!

На видео запечатлены конфликтные ситуации между активистами и пастухом, а также активное сопротивление пастуха видеосъемке овец, а также оскорбительные высказывания, направленные на личность активистов.

Гиссарский государственный заповедникИнятилла МейлиевКрасная книгаМинистерство экологии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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