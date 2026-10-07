Кредитная задолженность будет взыскана за счет автотранспортного средства

В производство инспектора отдела по исполнению особо важных исполнительных документов Ташкентского городского управления Бюро М. Нумонжонова поступил исполнительный лист Межрайонного суда по гражданским делам Мирабадского района от 3 июля 2026 года.

Согласно данному исполнительному документу, с должника Р. У. в пользу взыскателя — банка ХАТБ предусмотрено взыскание кредитной задолженности в размере 242 741,9 тыс. сумов с обращением взыскания на автотранспортное средство марки «Jetour Dashing», принадлежащее должнику.

В исполнительном документе начальная стоимость данного автотранспортного средства указана в размере 323 532,0 тыс. сумов.

В день поступления исполнительного документа в производство отдела было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, и в соответствии с требованиями законодательства должнику был предоставлен срок для добровольного погашения имеющейся задолженности.

Однако в связи с тем, что в установленный срок задолженность не была погашена, были начаты исполнительные действия.

В частности, автотранспортное средство марки «Jetour Dashing», принадлежащее должнику и зарегистрированное в качестве залогового имущества, было описано в установленном порядке.

В настоящее время принимаются меры по выставлению данного автотранспортного средства на электронные торги «E-AUKSION».

Денежные средства, вырученные от торгов, будут направлены в пользу взыскателя — банка ХАТБ в порядке, установленном законодательством.