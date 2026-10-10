Утвержден важный регламент по аренде государственного имущества

·25·Узбекистан
Утвержден важный регламент по аренде государственного имущества

В Узбекистане сделан очередной важный шаг на пути поддержки предпринимательской деятельности и цифровизации системы управления государственными активами. Постановлением правительства № 551 от 9 октября 2026 года официально утвержден новый административный регламент оказания государственной услуги по аренде государственного имущества.

В соответствии с новым порядком, процесс аренды будет полностью цифровизирован, сборы за оказание государственной услуги отменены, а все этапы будут осуществляться на основе строгих сроков.

Что изменится с 1 января 2027 года?

Согласно постановлению, с начала следующего года устаревшие бюрократические барьеры заменят удобной электронной системой:

  • Единые точки обращения: Заявления на аренду государственного имущества принимаются исключительно через Единый интерактивный портал государственных услуг (my.gov.uz) или Центры государственных услуг (ЦГУ);

  • Оперативная проверка — 2 рабочих дня: Все поступившие документы тщательно изучаются всего в 2-дневный срок;

  • Прозрачные торги через «E-auksion»: На основе сведений, предоставленных организацией, удерживающей объект на балансе, пустующие здания и площади напрямую выставляются на электронную торговую платформу «E-auksion».

Удобство онлайн-договора и электронной подписи

Новый регламент направлен на максимальное сокращение человеческого фактора, все правовые процессы будут решаться дистанционно:

  • Дистанционный договор: По завершении электронного аукциона договор аренды с победителем оформляется не в бумажном виде, а онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

  • Система «online-ijara.uz»: Процессы внесения изменений в условия заключенного договора или его досрочного расторжения также осуществляются через данную единую информационную систему.

Важное уточнение: Что означает бесплатность?

Во избежание недоразумений вокруг постановления необходимо обратить особое внимание на важный аспект:

  • Оказание услуг — абсолютно бесплатно: С предпринимателей не взимаются какие-либо государственные пошлины или сборы за подачу заявления через Центр государственных услуг или my.gov.uz, а также за процесс рассмотрения документов;

  • Арендная плата сохраняется: Бесплатность относится исключительно к процессу оказания госуслуги, что не означает предоставление госимущества в бесплатное пользование — арендная плата должна выплачиваться по цене, сформированной на аукционе.

Ожидается, что данная реформа послужит эффективному использованию пустующего государственного имущества, устранению коррупционных факторов и созданию равных возможностей для представителей бизнеса.

my.gov.uzE-auksionАрендаГосударственное имущество
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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