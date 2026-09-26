Для взыскания задолженности в размере 2,2 млрд сумов залоговое имущество будет вынесено на торги E-AUKSION

В производство Отдела по исполнению особо важных исполнительных документов Управления Бюро принудительного исполнения по городу Ташкенту на основании исполнительного листа Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «A.b.» в пользу банка-взыскателя АО задолженности в размере 2 млрд 225 млн 340 тыс. сумов.

На основании данного исполнительного документа в тот же день было возбуждено исполнительное производство, и в соответствии с требованиями законодательства должнику был предоставлен срок для добровольного исполнения обязательств, указанных в судебном документе.

Однако, поскольку в установленный срок задолженность не была погашена, в целях обеспечения взыскания были проведены исполнительные действия.

В частности, в установленном законодательством порядке было опечатано здание общей полезной площадью 444 кв.м, принадлежащее ООО «S.G.G.», на которое было обращено взыскание, расположенное на территории махалли «Ал-Фергани», массив Спутник-10, в Яшнабадском (Янгихаётском) районе.

В настоящее время принимаются необходимые меры по выставлению данного недвижимого имущества на электронные торги.

В случае реализации в установленном порядке через электронные торги «E-AUKSION», средства, вырученные от продажи имущества, будут переведены в пользу банка-взыскателя АО в порядке, установленном законодательством, и направлены на погашение задолженности, указанной в судебном документе.