В Ахангаране пять человек заблудились ночью в горах

Пять граждан, поднявшихся в горы на отдых в Ахангаранском районе Ташкентской области, ночью потеряли дорогу и нуждались в помощи спасателей. После нескольких часов поисков они были найдены и спущены в безопасную зону.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 4 октября в 19:37 в систему «112» поступило сообщение о том, что в горной местности махалли Чинор заблудились пять отдыхающих человек.

После этого спасатели дежурной части «Бешкул» специального поисково-спасательного управления «Камчик» незамедлительно приступили к поисковым работам.

В результате поисков в 00:31 заблудившиеся граждане были обнаружены. Спасатели спустили их в безопасную зону и впоследствии отправили по местам жительства.

МЧС призвало граждан принимать меры предосторожности перед поездками в горную местность. В частности, рекомендуется проверять прогнозы погоды, заранее определять маршрут движения и строго соблюдать требования безопасности.