В Ахангаране учитель математики якобы избил ученика

·68·Общество
В Ахангаране учитель математики якобы избил ученика

В школе №15 Ахангаранского района Ташкентской области учитель математики применил физическую силу в отношении ученика. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях. Об этом сообщило областное управление дошкольного и школьного образования.

Согласно предварительному изучению, инцидент произошел 21 октября во время урока математики в 7-м классе. Также проверяется информация о том, что преподаватель и ранее грубо обращался с этим учеником.

В настоящее время изучение ситуации продолжается с участием ответственных лиц областного управления и районного отдела, школьного совета, органов внутренних дел и представителей махалли.

В управлении подчеркнули, что в образовательных учреждениях недопустимо физическое и психическое насилие по отношению к детям. Согласно законодательству, учащиеся имеют право на защиту от насилия и оскорблений.

В ходе проверки будут изучены объяснения ученика, его родителей, учителя и свидетелей, а также другие доказательства. Ситуации будет дана правовая оценка, и в случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры.

Сообщается, что по результатам проверки общественности будет предоставлена дополнительная информация.

АхангаранУправление дошкольного и школьного образованиянасилие со стороны учителяТашкентская область
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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