В Ахангаране умер 3-летний ребенок, выпивший препарат против насекомых в детском саду

В городе Ахангаране Ташкентской области 3-летний ребенок скончался после того, как выпил химическое средство против насекомых в детском саду. Инцидент произошел 28 августа в государственном дошкольном образовательном учреждении №6 города. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе доследственной проверки было установлено, что 27 августа по вызову заведующей хозяйственной частью детского сада дезинфектор Ахангаранской районной дезинфекционной станции провел работы по дезинфекции против насекомых в подсобных помещениях учреждения.

В ходе проверки выяснилось, что после завершения дезинфекционных работ оставшаяся химическая смесь не хранилась в установленном порядке. Родившийся в 2023 году Иброхим выпил это средство, приняв его за воду. После этого он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, ребенок скончался 30 августа.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате осложнений острого отравления неустановленной этиологии, токсического миокардита, токсической энцефалопатии, отека головного мозга и легких, а также двусторонней пневмонии.

По данному факту прокуратурой города Ахангарана в отношении сотрудника-дезинфектора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса.

В настоящее время ведутся предварительные следственные действия. По окончании следствия будет дана правовая оценка.