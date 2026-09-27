В Ахангаране умер 3-летний ребенок, выпивший препарат против насекомых в детском саду

·48·Общество
В Ахангаране умер 3-летний ребенок, выпивший препарат против насекомых в детском саду

В городе Ахангаране Ташкентской области 3-летний ребенок скончался после того, как выпил химическое средство против насекомых в детском саду. Инцидент произошел 28 августа в государственном дошкольном образовательном учреждении №6 города. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе доследственной проверки было установлено, что 27 августа по вызову заведующей хозяйственной частью детского сада дезинфектор Ахангаранской районной дезинфекционной станции провел работы по дезинфекции против насекомых в подсобных помещениях учреждения.

В ходе проверки выяснилось, что после завершения дезинфекционных работ оставшаяся химическая смесь не хранилась в установленном порядке. Родившийся в 2023 году Иброхим выпил это средство, приняв его за воду. После этого он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, ребенок скончался 30 августа.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате осложнений острого отравления неустановленной этиологии, токсического миокардита, токсической энцефалопатии, отека головного мозга и легких, а также двусторонней пневмонии.

По данному факту прокуратурой города Ахангарана в отношении сотрудника-дезинфектора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса.

В настоящее время ведутся предварительные следственные действия. По окончании следствия будет дана правовая оценка.

АхангаранДезинфекцияОтравление ребенкаГенеральная прокуратура
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ахангаранском районе задержан иностранец с 970 граммами «мефедрона» (видео)В Ахангаранском районе задержан иностранец с 970 граммами «мефедрона» (видео)5 июля 00:23Задержан иностранец, добывавший 970 граммов наркотиков (видео)Задержан иностранец, добывавший 970 граммов наркотиков (видео)4 июля 18:54Сотрудник Минобороны, допустивший домогательства, арестован на 5 сутокСотрудник Минобороны, допустивший домогательства, арестован на 5 суток7 июня 15:28В Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумовВ Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумов12 сентября 21:25Наводнение на Ахангаране: женщина оказалась заблокирована посреди рекиНаводнение на Ахангаране: женщина оказалась заблокирована посреди реки23 мая 16:13В Навои арестован воспитатель, избивавший детей в частном детском садуВ Навои арестован воспитатель, избивавший детей в частном детском саду10 апреля 18:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)