Почему сравнение мужчины с другими разрушает отношения?

В семейной жизни зачастую на первый план ставятся душевное состояние женщин, внимание и забота по отношению к ним. Однако внутренний мир мужчин, которых общество привыкли считать стойкими, сильными и выдерживающими любые испытания, а также их потребность в ласке во многих случаях остаются без внимания.

Известный узбекский блогер, медиа-личность, создающая контент в сфере семейных отношений, личностного роста и психологии, Рано Муминова на своей странице в социальных сетях с душевной болью высказалась о психологии мужчин и формуле семейного счастья. Она подчеркнула, что, хотя мужчины по природе своей сильны, их души тоже ранимы и нуждаются в тепле.

«Тишина, равная крику»: Как мужчины справляются с болью?

Блогер обратила внимание на коренные психологические различия между женщинами и мужчинами в восприятии трудностей и выражении чувств:

Тяжесть внутренних переживаний: «Мы много говорим о том, что женщине нужно внимание. Но на самом деле мужчинам ласка нужна даже больше, чем женщинам. У них тоже есть душа», — отмечает Муминова;

Подавление боли внутри: Когда их душа разбита или усиливается психологическое давление, мужчины не могут, подобно женщинам, плакать и изливать душу, чтобы облегчить состояние;

Бунт в тишине: В тяжелые моменты мужчина часто хранит молчание, равное крику, и весь груз с болью переносит внутри себя в одиночку.

Самая опасная привычка: Воздержитесь от сравнений

Основной фактор, разрушающий семью и убивающий в мужчине трудолюбие и чувство ответственности — это сравнение его с другими:

Ранящие слова: Иногда брошенные бездумно намеки вроде «У вас ничего не получается», «А вот муж такой-то купил ей машину/дом» попирают мужскую гордость;

Привлечение негативного результата: Постоянное проявление недоверия и недовольства по отношению к мужу в конечном итоге приводит к тому, что он действительно начинает ощущать себя неспособным ни на что;

Ответственность на женщине: Увядание внутренней силы мужчины и неудачи в семье зачастую происходят по вине неуместных упреков со стороны женщины.

Вдохновение и мудрость: Вдохновлять сообразно величию

Сохранение отношений и повышение статуса мужчины в жизни напрямую зависят от атмосферы в доме: