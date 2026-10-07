Сколько женщин в Узбекистане пользуются интернетом?

·37·Общество
Сколько женщин в Узбекистане пользуются интернетом?

Быстрое развитие цифровизации, мобильной связи и интернет-инфраструктуры в Узбекистане вывело уровень подключения населения к глобальной сети на исторические показатели. Результаты выборочных обследований домашних хозяйств, проведенных Национальным комитетом статистики, показали, что активность женщин в использовании интернета в стране достигла абсолютного рекордного уровня.

Выяснилось, что за отчетный период ровно 97 процентов узбекистанских женщин в возрасте 10 лет и старше регулярно пользуются интернетом.

Рост более чем на 20 процентов за 5 лет: Сравнение цифр

В последние годы в результате популяризации цифровых технологий в стране показатели росли быстрыми темпами:

  • По состоянию на 2021 год: 5 лет назад, то есть в 2021 году, сетью пользовались лишь 76,6 процента женщин этой возрастной категории;

  • Результат 2026 года: По итогам января–августа 2026 года этот показатель подскочил до 97,0 процента, зафиксировав реальный рост более чем на 20 процентов.

Этот скачок свидетельствует о том, что в Узбекистане онлайн-услуги, цифровая банковская система, платформы электронного обучения и социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни женщин.

Гендерное равенство: Разница между мужчинами и женщинами минимальна

Статистический анализ показывает, что в Узбекистане практически полностью стерлась разница между мужчинами и женщинами в использовании интернета:

  • Показатель среди мужчин: В первые восемь месяцев 2026 года доля интернет-пользователей среди мужчин в возрасте 10 лет и старше составила 97,5 процента;

  • Разрыв: Разница между женщинами (97%) и мужчинами (97,5%) составила всего 0,5 процента, что подтверждает создание равного и неограниченного доступа к цифровым ресурсам по всей стране.

По мнению специалистов, такая популяризация интернета служит дальнейшему укреплению экономической активности женщин и их роли в обществе в таких направлениях, как дистанционное обучение, фриланс и онлайн-торговля.

УзбекистанНациональный комитет статистикиИспользование интернетаГендерное равенство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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