Когда и как пенсионеры могут приобрести железнодорожные билеты со скидкой?

·34·Общество
Когда и как пенсионеры могут приобрести железнодорожные билеты со скидкой?

В Узбекистане в целях поддержки путешествий представителей старшего поколения по стране и развития внутреннего туризма введена 20-процентная скидка на тарифы железнодорожных билетов. Эта инициатива реализуется в рамках ежегодно проводящихся традиционных мероприятий «Неделя пожилых людей» и «Месячник туризма для пожилых людей».

Данная льгота предоставляет возможность нашим соотечественникам преклонного возраста совершать поездки в исторические города и достопримечательности по выгодным ценам.

Кто может воспользоваться и на какие направления распространяется?

Порядок и условия использования скидки определены следующим образом:

  • Возрастная категория: Льгота предоставляется гражданам Республики Узбекистан — женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет (пенсионерам преклонного возраста);

  • Охватываемые направления: 20-процентная скидка применяется к тарифной части всех местных пассажирских поездов, курсирующих внутри республики;

  • Исключение: Данная льгота не распространяется только на высокоскоростные электропоезда «Afrosiyob».

Сроки действия скидки и порядок оформления

Льготные билеты действуют в два основных сезона года:

  • «Неделя пожилых людей»: Ежегодно в период с 2 октября по 8 октября;

  • «Месячник туризма для пожилых людей»: Ежегодно в течение всего месяца с 1 ноября по 30 ноября;

  • Способы приобретения: Оформить билеты со скидкой очень просто — их можно купить как через кассы железнодорожных вокзалов, так и дистанционно через онлайн-платформы «Узбекистон темир йуллари» (официальный веб-сайт и приложение).

Такое внимание и забота, оказываемые со стороны государства, служат тому, чтобы наши ветераны содержательно отдыхали и полноценно путешествовали по нашей стране.

Неделя пожилых людейМесячник туризма для пожилых людейУзбекистон темир йуллариАфросиаб
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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