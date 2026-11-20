Особое внимание было уделено вопросу адаптации транспортного сообщения с туристическими направлениями к потребностям путешественников. Было отмечено, что действующие графики движения поездов в некоторых регионах не оставляют туристам достаточного времени для полноценного отдыха.

Например, поезд, следующий из Ташкента в Чинаркент, прибывает на место в 10:30, а обратный экспресс отправляется в 14:20. В результате у туриста, прибывшего в Бостанлык, остается около четырех часов на знакомство с местностью и осмотр достопримечательностей.