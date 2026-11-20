Расписания поездов по туристическим направлениям будут пересмотрены
Особое внимание было уделено вопросу адаптации транспортного сообщения с туристическими направлениями к потребностям путешественников. Было отмечено, что действующие графики движения поездов в некоторых регионах не оставляют туристам достаточного времени для полноценного отдыха.
Например, поезд, следующий из Ташкента в Чинаркент, прибывает на место в 10:30, а обратный экспресс отправляется в 14:20. В результате у туриста, прибывшего в Бостанлык, остается около четырех часов на знакомство с местностью и осмотр достопримечательностей.
Скоростной поезд «Афросиаб» по маршруту Ташкент – Шахрисабз курсирует только по воскресеньям. На этом направлении у туристов также остается около пяти часов на осмотр Шахрисабза.
Президент подчеркнул, что наряду со строительством новых туристических объектов необходимо создавать удобные транспортные возможности для поездок к ним и обратно.
Ответственным лицам поручено в месячный срок проанализировать расписание всех железнодорожных рейсов и внутренних авиаперелетов. Графики должны быть пересмотрены с учетом потребностей населения и туристов, а затем опубликованы в обновленном виде.
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