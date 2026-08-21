Муниса Ризаева исполнила вживую песню «Bevafo» в вагоне (видео)

Яркая звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева преподнесла пассажирам поезда неожиданный музыкальный подарок. Певица в вагоне скоростного поезда в сопровождении музыкантов живо и искренне исполнила свой известный хит «Bevafo», подарив всем пассажирам по-настоящему праздничное настроение.

Живое исполнение в вагоне и радость пассажиров

На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как Муниса Ризаева, стоя в центре вагона в сопровождении гитары, с большой эмоциональностью исполняет песню. Открытая улыбка певицы, танцевальные движения и непосредственное искреннее общение с пассажирами были встречены аплодисментами всех находившихся в пути.

Основные подробности выступления в поезде

Показатель Подробности Исполнитель Муниса Ризаева (живой вокал и танцы) Место Вагон скоростного поезда («Afrosiyob») Исполненная песня «Bevafo» («Я та самая Лейли...») Музыкальное сопровождение Акустическая гитара и живое сопровождение Атмосфера Аплодисменты пассажиров, подпевание и съемка на видео

Из эмоционального текста песни «Bevafo»

«Не знал, что любовь бывает настолько жестокой, Такой беспощадной, глаза мои печальны... Неверная, возможно, ты не моя судьба, Найду своего Меджнуна для Лейли, Может, моя боль неизлечима, Я та самая Лейли...»

Аплодисменты поклонников

Пассажиры вагона с радостью встретили столь неожиданное выступление, подпевали певице и запечатлели эти памятные мгновения на свои телефоны. Подобные искренние выступления среди людей всегда тепло воспринимаются поклонниками певицы.

Как вы считаете, насколько неожиданные живые выступления (флешмобы) артистов для поклонников в общественных местах повышают взаимную искренность?

Оставляйте свои мнения и отзывы в комментариях и поделитесь этим видеосообщением с ярким настроением со всеми близкими!