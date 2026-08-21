Муниса Ризаева исполнила вживую песню «Bevafo» в вагоне (видео)

·1·Культура
Муниса Ризаева исполнила вживую песню «Bevafo» в вагоне (видео)

Яркая звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева преподнесла пассажирам поезда неожиданный музыкальный подарок. Певица в вагоне скоростного поезда в сопровождении музыкантов живо и искренне исполнила свой известный хит «Bevafo», подарив всем пассажирам по-настоящему праздничное настроение.

Живое исполнение в вагоне и радость пассажиров

На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как Муниса Ризаева, стоя в центре вагона в сопровождении гитары, с большой эмоциональностью исполняет песню. Открытая улыбка певицы, танцевальные движения и непосредственное искреннее общение с пассажирами были встречены аплодисментами всех находившихся в пути.

Основные подробности выступления в поезде

Показатель

Подробности

Исполнитель

Муниса Ризаева (живой вокал и танцы)

Место

Вагон скоростного поезда («Afrosiyob»)

Исполненная песня

«Bevafo» («Я та самая Лейли...»)

Музыкальное сопровождение

Акустическая гитара и живое сопровождение

Атмосфера

Аплодисменты пассажиров, подпевание и съемка на видео

Из эмоционального текста песни «Bevafo»

«Не знал, что любовь бывает настолько жестокой,

Такой беспощадной, глаза мои печальны...

Неверная, возможно, ты не моя судьба,

Найду своего Меджнуна для Лейли,

Может, моя боль неизлечима,

Я та самая Лейли...»

Аплодисменты поклонников

Пассажиры вагона с радостью встретили столь неожиданное выступление, подпевали певице и запечатлели эти памятные мгновения на свои телефоны. Подобные искренние выступления среди людей всегда тепло воспринимаются поклонниками певицы.

Как вы считаете, насколько неожиданные живые выступления (флешмобы) артистов для поклонников в общественных местах повышают взаимную искренность?

Оставляйте свои мнения и отзывы в комментариях и поделитесь этим видеосообщением с ярким настроением со всеми близкими!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Как Азиза Аксралксо‘джаева встретила свой новый год жизни?Как Азиза Аксралксо‘джаева встретила свой новый год жизни?Вчера, 13:33Лиил Хуррамов женится: началась подготовка к свадьбеЛиил Хуррамов женится: началась подготовка к свадьбеВчера, 12:47Сегодня для Ситоры Фармоновой особенный день: искренние признания в день рождения!Сегодня для Ситоры Фармоновой особенный день: искренние признания в день рождения!Вчера, 10:24Мусулмон Юнусов отметил 4-летие дочери (видео)Мусулмон Юнусов отметил 4-летие дочери (видео)19.08, 23:22На свадьбе Мафтуны Холмуродовой подарили 1500 красных роз (видео)На свадьбе Мафтуны Холмуродовой подарили 1500 красных роз (видео)19.08, 21:46Мультфильм, названный «некачественным», стал хитом в Китае (видео)Мультфильм, названный «некачественным», стал хитом в Китае (видео)19.08, 18:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Трудно поверит: старший ребенок Заринй Низомиддиновой отметил 18-летие!
Трудно поверит: старший ребенок Заринй Низомиддиновой отметил 18-летие!