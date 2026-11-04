Из Самарканда в Бухару всего за 1,5 часа: будет построена новая платная трасса

Запускается масштабный проект, который кардинально изменит транспортную инфраструктуру между двумя историческими и туристическими центрами Узбекистана — Самаркандом и Бухарой. Как сообщил президент Шавкат Мирзиёев, между двумя городами будет построена новая платная автомобильная дорога с современным цементно-бетонным покрытием.

В результате запуска этой стратегической трассы время в пути для легковых и грузовых автомобилей сократится с нынешних почти 5 часов до всего 1,5 часов (90 минут). Вместе с тем, на данном направлении также предусмотрено строительство новой железнодорожной ветки для высокоскоростных поездов.

Как добраться сейчас? Возможности скоростных поездов

Даже до начала строительства автомобильной дороги существует возможность значительно сэкономить время между двумя древними городами:

Рейсы «Афросиаб» и «Джалолиддин Мангуберди»: На сегодняшний день между Самаркандом и Бухарой регулярно курсируют современные скоростные электропоезда «Афросиаб» и недавно запущенный «Джалолиддин Мангуберди». На этих поездах можно добраться до места назначения всего за 1 час 30-40 минут ;

Важная рекомендация по покупке билетов: Поскольку поток пассажиров и иностранных туристов на данном направлении очень высок, рекомендуется приобретать билеты заранее — минимум за 45-60 дней через официальный сайт «Узбекистон темир йуллари» (eticket.railway.uz) или мобильное приложение.

Что даст новая платная автомобильная дорога?

Планируемая цементно-бетонная трасса откроет новую эру в логистике страны:

Высокая скорость и безопасность: Прочное цементно-бетонное покрытие сделает движение автомобилей стабильным и безопасным, позволяя водителям экономить время более чем в 3 раза;

Развитие туризма и торговли: Ускорение транспортной логистики между такими туристическими центрами, как Самарканд и Бухара, послужит резкому росту потока туристов и удешевлению грузооборота между двумя областями;

Альтернативный выбор: Водители по своему желанию смогут выбирать между быстрой и комфортной платной дорогой или привычной бесплатной трассой.

Маршрут Самарканд–Бухара, который в будущем станет доступен за 1,5 часа как по автомобильной, так и по железной дороге, выведет внутренний и международный туристический потенциал нашей страны на новый уровень.