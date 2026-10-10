В Узбекистане за 9 месяцев выдано более 107 тысяч охранных ордеров

·31·Узбекистан
В Узбекистане за 9 месяцев выдано более 107 тысяч охранных ордеров

В Узбекистане в январе–сентябре 2026 года пострадавшим от притеснений и насилия было оформлено 107 167 охранных ордеров. За этот период пострадавшим женщинам и детям была оказана социальная, психологическая и юридическая помощь. Об этом сообщило Национальное агентство социальной защиты.

Отмечается, что за первые девять месяцев года было проведено 58 431 анкетирование и на основе дневного пребывания оказано 43 449 услуг.

В комнатах первичной помощи помощь получили 5 995 женщин и 2 842 ребенка.

В территориальных реабилитационных центрах в общей сложности было оказано 13 779 услуг. Из них 5 943 составила психологическая, 4 644 — юридическая и 3 192 — социальная помощь.

Национальное агентство социальной защитыпритеснения и насилие107 167 охранных ордеровкомнаты первичной помощи
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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