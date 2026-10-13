К водителю, перевозившему 11 детей на Damas, приняты меры

·21·Общество
К водителю, перевозившему 11 детей на Damas, приняты меры

В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области был остановлен водитель автомобиля Damas, перевозивший детей из детского сада в количестве, превышающем установленную норму. В связи с инцидентом в отношении него приняты административные меры. Об этом сообщили в областном Управлении внутренних дел.

Отмечается, что инцидент произошел 8 октября в махалле Ташкент района. Сотрудники безопасности дорожного движения выявили нарушение правил перевозки детей и остановили водителя.

Согласно сообщению, в автомобиле находилось 11 детей. Сообщается, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 128-8 Кодекса об административной ответственности — нарушение правил перевозки людей на транспортном средстве. Также с ним была проведена профилактическая разъяснительная работа.

Водитель признал свою вину, заявил, что подобное больше не повторится, и призвал других водителей также соблюдать установленные правила.

СырдарьяМирзаабадБезопасность дорожного движенияDamas
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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