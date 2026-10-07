Объявлены новые условия рассрочки на Cobalt и Damas

UzAuto Motors с 7 октября запустила продажу автомобилей Chevrolet Cobalt и Damas на основе прямой рассрочки, без участия банка.

Согласно новым условиям, при покупке Cobalt первоначальный взнос составляет 50 процентов. Оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку на 24 месяца. При этом ежемесячный платеж начинается от 3 млн 252 тыс. сумов.

Для Damas размер первоначального взноса установлен на уровне 30 процентов. Оставшаяся плата за автомобиль осуществляется в течение 30 месяцев. Ежемесячный платеж составит от 2 млн 173 тыс. 640 сумов.

Как сообщили в UzAuto Motors, приведенные расчеты подготовлены на основе базовых комплектаций автомобилей. В зависимости от выбранной покупателем комплектации суммы первоначального и ежемесячного платежей могут отличаться.