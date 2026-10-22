Голливудский актер Эдриан Броуди подарил Шахнозе Мирзиёевой картину собственного авторства (фото)

Двукратный обладатель премии «Оскар», американский актер Эдриан Броуди принимает участие во Всемирном саммите по благополучию детей, проходящем в Самарканде.

Международный саммит, проходящий 21–22 октября 2026 года, посвящен вопросам защиты прав детей, расширения доступа к образованию и медицинским услугам, а также обеспечению их благополучия. В мероприятии принимают участие представители более чем 100 стран.

Сообщается, что в рамках саммита Эдриан Броуди подарил картину собственного авторства первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана Шахнозе Мирзиёевой.