Голливудский актер Эдриан Броуди подарил Шахнозе Мирзиёевой картину собственного авторства (фото)

·89·Узбекистан
Голливудский актер Эдриан Броуди подарил Шахнозе Мирзиёевой картину собственного авторства (фото)

Двукратный обладатель премии «Оскар», американский актер Эдриан Броуди принимает участие во Всемирном саммите по благополучию детей, проходящем в Самарканде.

Международный саммит, проходящий 21–22 октября 2026 года, посвящен вопросам защиты прав детей, расширения доступа к образованию и медицинским услугам, а также обеспечению их благополучия. В мероприятии принимают участие представители более чем 100 стран.

Сообщается, что в рамках саммита Эдриан Броуди подарил картину собственного авторства первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана Шахнозе Мирзиёевой.

Tadbirda bir guruh odamlar Mikki Maus tasvirlangan rasm atrofida suratga tushmoqda.
Эдриан БроудиСамаркандский саммитШахноза МирзиёеваНациональное агентство социальной защиты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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