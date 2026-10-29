В Бухаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего развратные действия в отношении 8-летней девочки

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены развратные действия в отношении 8-летней девочки в Бухарской области. Официальное заявление по данному факту сделало Бухарское областное управление Национального агентства социальной защиты.

Сообщается, что инцидент произошел 23 октября текущего года в Каракульском районе. Гражданин Ш.Р. подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки 2018 года рождения.

По данному факту прокуратурой Каракульского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 129 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия, процесс находится на контроле прокуратуры.

Также специалистами районного центра социальных услуг «Инсон» было изучено состояние ребенка, принимаются меры по оказанию ей необходимой социальной и психологической помощи. В Национальном агентстве социальной защиты заявили, что взяли ситуацию под свой контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Узбекистана, объявленный в межгосударственный розыск по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, был задержан в Астраханской области России.