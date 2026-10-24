«Воспитательница включает мультики, а сама сидит в Instagram»: Ташкулов подверг критике плачевную ситуацию

В Узбекистане вызывает серьезные возражения в обществе тот факт, что дети с раннего возраста привязываются к смартфонам и гаджетам, а в дошкольных образовательных учреждениях вместо борьбы с этой проблемой поступают наоборот.

Ректор Термезского государственного университета, бывший министр высшего образования Абдукодир Ташкулов в своем очередном выступлении резко подверг критике безответственность воспитателей в детских садах и случаи приковывания детей к экранам.

«Мы отдаем ребенка в садик, чтобы он играл с песком и землей, но...»

Абдукодир Ташкулов открыто изложил несоответствие между целями родителей и горькой правдой в дошкольных образовательных учреждениях:

Цель родителей: «Мы отрываем детей от гаджетов, отводим в садик, а там тоже включают им экран, сидят и просто ставят мультики;

Утерянное детство: На самом деле родители доверяют ребенка детсаду с надеждой, что он не возьмет в руки телефон, отвлечется от просмотра мультиков, поиграет в одну игрушку со сверстниками, повозится в грязи и песке на лоне природы;

Беспечность воспитателя: А там воспитательница включает детям один мультик, а сама сидит в стороне и копается в телефоне в Instagram», — выразил мнение ректор.

Почему это представляет серьезную опасность для общества?

Детские психологи и специалисты по образованию подчеркивают, что постоянное проведение времени детьми дошкольного возраста перед экраном приводит к следующим негативным последствиям:

Задержка речи и общения: Если ребенок не общается вживую со сверстниками или воспитателем, у него не развиваются словарный запас и социальные навыки;

Сильный удар по нервной системе: Быстро сменяющиеся яркие кадры и виртуальный шум пагубно влияют на мозг, усиливая у детей дефицит внимания и раздражительность;

Гиподинамия (физическая пассивность): Вместо того чтобы играть на свежем воздухе и физически закаляться, ребенок привязывается к экрану и лишается здоровой активности.

Данное выступление Абдукодира Ташкулова вновь вынесло на повестку дня необходимость содержательной организации времени детей в системе дошкольного образования, контроля деятельности воспитателей и превращения детских садов в настоящие центры развития.

Для ознакомления с полезными рекомендациями по защите детей от цифровой зависимости и их здоровому психическому развитию можно посмотреть сюжет видеоинструкции по избавлению ребенка от телефонной зависимости. В этом видео подробно объясняются методы устранения привязанности детей к телефонам и возвращения их к живым интересам.