Ужасное преступление в Джизаке: подробности убийства в Зааминском районе

·135·Общество
Ужасное преступление в Джизаке: подробности убийства в Зааминском районе

В Зааминском районе Джизакской области произошло жестокое убийство. В собственном доме была зверски убита мать двоих детей, работавшая заведующей одной из дошкольных образовательных организаций района.

В совершении этого тяжкого преступления подозревается законный супруг погибшей. Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, сообщив о начале следственных действий.

Подробности происшествия: убийство и звонок на номер 102

Подробности трагедии, произошедшей в махалле Янгихаёт Зааминского района, следующие:

  • Жертва: Погибшая женщина по имени Ф. работала заведующей детским садом в данном районе, у нее остались двое несовершеннолетних детей;

  • Подозреваемый сообщил сам: Как подтвердили в Генеральной прокуратуре, в убийстве подозревается муж погибшей. Примечательно, что после совершения преступления он лично позвонил по короткому номеру «102» в органы внутренних дел и сообщил о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве

Правоохранительные органы осмотрели место происшествия и провели первоначальные процессуальные действия:

  • Статья и ответственность: 29 октября прокуратурой Зааминского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное убийство);

  • Мера пресечения и следствие: Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению причин преступления, семейных конфликтов и факторов, приведших к трагедии.

Эта трагедия, в результате которой из-за семейного конфликта двое детей остались без матери, вызвала глубокую скорбь и обеспокоенность среди жителей региона и общественности.

ДжизакЗааминГенеральная прокуратураУбийство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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