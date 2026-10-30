Ужасное преступление в Джизаке: подробности убийства в Зааминском районе
В Зааминском районе Джизакской области произошло жестокое убийство. В собственном доме была зверски убита мать двоих детей, работавшая заведующей одной из дошкольных образовательных организаций района.
В совершении этого тяжкого преступления подозревается законный супруг погибшей. Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, сообщив о начале следственных действий.
Подробности происшествия: убийство и звонок на номер 102
Подробности трагедии, произошедшей в махалле Янгихаёт Зааминского района, следующие:
Жертва: Погибшая женщина по имени Ф. работала заведующей детским садом в данном районе, у нее остались двое несовершеннолетних детей;
Подозреваемый сообщил сам: Как подтвердили в Генеральной прокуратуре, в убийстве подозревается муж погибшей. Примечательно, что после совершения преступления он лично позвонил по короткому номеру «102» в органы внутренних дел и сообщил о случившемся.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве
Правоохранительные органы осмотрели место происшествия и провели первоначальные процессуальные действия:
Статья и ответственность: 29 октября прокуратурой Зааминского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное убийство);
Мера пресечения и следствие: Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению причин преступления, семейных конфликтов и факторов, приведших к трагедии.
Эта трагедия, в результате которой из-за семейного конфликта двое детей остались без матери, вызвала глубокую скорбь и обеспокоенность среди жителей региона и общественности.
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