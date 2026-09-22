«Ужас в детском саду»: в Намангане заведующий складом изнасиловал 5-летнюю девочку

·243·Общество
«Ужас в детском саду»: в Намангане заведующий складом изнасиловал 5-летнюю девочку

В одном из государственных дошкольных образовательных учреждений Наманганской области раскрыто тяжкое преступление, потрясшее общественность. Установлено, что сотрудник учреждения, работавший заведующим складом, совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней воспитанницы. Данный ужасающий инцидент официально подтвердили Министерство внутренних дел и Детский омбудсмен. Согласно полученным данным, 12 сентября следственным отделом ОВД Учкурганского района Наманганской области по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый К.М. был незамедлительно задержан в процессуальном порядке, к нему применена строжайшая мера пресечения — заключение под стражу. Правоохранительные органы предъявили ему обвинения по двум тяжким статьям Уголовного кодекса, включая изнасилование лица, не достигшего 14 лет, а также угрозу убийством или применением насилия. Детский омбудсмен взял под свой контроль обеспечение законных интересов и справедливости по этому делу.

Куда смотрела администрация детского сада и воспитатели, ответственные за безопасность детей, почему не сработала система защиты внутри учреждения и какое высшее наказание ожидает подозреваемого, совершившего это злодеяние?

«Арест, 2 тяжкие статьи и строгий контроль»: 5 ключевых аспектов уголовного дела

Важнейшие факты, официально озвученные по отвратительному инциденту в Учкургане:

  • 5-летняя жертва: Сексуальное насилие совершено в отношении 5-летней воспитанницы государственного детского сада;

  • Заведующий складом задержан: В преступлении подозревается гражданин К.М., работавший заведующим складом в детском саду, он был немедленно арестован;

  • Дело возбуждено 12 сентября: Следственный отдел ОВД Учкурганского района возбудил уголовное дело по данному факту;

  • Обвинение по особо тяжким статьям: Подозреваемому предъявлены обвинения по части 4 статьи 118 УК (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и части 1 статьи 112 УК (угроза убийством);

  • Под наблюдением Омбудсмена: Детский омбудсмен осуществляет полный контроль за ходом следствия и соблюдением прав пострадавшей девочки.

В Намангане: подробности уголовного дела, произошедшего в дошкольном образовательном учреждении

Анализ данных официальных органов и Детского омбудсмена:

Критерии и параметры

Детали официально зарегистрированного случая

Место происшествия

Наманганская область, Учкурганский район, государственный детский сад

Потерпевшая

5-летняя воспитанница детского сада

Подозреваемый

Гражданин К.М., работавший заведующим складом

Примененная мера пресечения

Заключение под стражу в процессуальном порядке

Возбужденные статьи

Часть 4 статьи 118 УК и часть 1 статьи 112 УК

Контролирующие органы

МВД, ОВД Учкурганского района, Детский омбудсмен

Текущий этап

Проводятся предварительное следствие и экспертизы

Правовая и криминалистическая экспертиза: какое наказание предусматривает законодательство для педофилов?

Выводы юристов, адвокатов и правозащитников:

  • Пожизненное заключение или до 20 лет: Согласно последним строгим изменениям в законодательстве Узбекистана, за сексуальное насилие в отношении детей до 14 лет (ч. 4 ст. 118 УК) предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, при этом к таким лицам не применяются условно-досрочное освобождение или помилование;

  • Ответственность администрации и директора детского сада: Необходимо дать строгую правовую оценку действиям руководства детского сада, воспитателя группы и няни, допустивших бесконтрольное пребывание технического персонала с воспитанниками, по статьям о халатности;

  • Необходимость психологической реабилитации: Необходимо закрепить за 5-летней пострадавшей и ее семьей квалифицированных детских психологов и медиков для проведения долгосрочной реабилитации;

  • Усиление кадрового фильтра в детских садах: Каждый сотрудник, принимаемый в систему дошкольного образования, будь то технический или складской работник, должен проходить глубокую психологическую и наркологическую проверку, а камеры наблюдения должны работать без «слепых зон».

В обществе должна быть создана атмосфера нетерпимости к подобным злодеяниям против детей, а преступник должен понести самое суровое наказание.

Как вы считаете, какие дополнительные проверки при приеме на работу должны быть введены в детских садах и школах для обеспечения безопасности детей? Поддерживаете ли вы применение пожизненного заключения без исключений для лиц, совершивших насилие над детьми? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой статьей, призывающей к усилению общественного контроля!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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