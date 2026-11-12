Новая оборонная стратегия в Европе: куда НАТО мобилизует свои военные ресурсы?

Североатлантический альянс (НАТО) начал самую масштабную и радикальную реформу военного планирования за последние двадцать лет. Как сообщает издание Политико со ссылкой на надежные источники в альянсе, новая система и стратегия полностью направлены на непосредственное сдерживание и решительный отпор любой возможной агрессии со стороны России в Европе.

Отказ от старой концепции и новый оборонный вектор

Сообщается, что альянс официально отказывается от прежней концепции, которой придерживался долгие годы. Та старая концепция предусматривала одновременное размещение военных сил в разных точках мира для выполнения миссий по урегулированию локальных кризисов, возникающих в различных регионах.

Теперь же такой подход изменен, и все имеющиеся военные ресурсы, передовые технические средства и задачи стратегического планирования мобилизуются непосредственно для защиты Европейского континента.

Параметры новой военной реформы НАТО Основные детали и изменения Источник информации Издание Политико (со ссылкой на источники в альянсе) Основная цель реформы Сдерживание возможной агрессии со стороны России в Европе Прежний подход Распределение сил для миссий по локальным кризисам в различных регионах Новый стратегический подход Мобилизация всех военных ресурсов и техники исключительно для защиты Европейского континента

«На фоне крупнейших военно-политических изменений последних десятилетий альянс концентрирует свои силы на одном центре — обеспечении безопасности в Европе».

Новый этап в архитектуре глобальной безопасности

По мнению экспертов, столь решительный шаг НАТО и адаптация военного потенциала под единый сценарий — крупное противостояние на территории Европы — окажут серьезное влияние на баланс сил и геополитические процессы на международной арене. Все штабы и военные подразделения переоснащаются и приводятся в состояние повышенной готовности в соответствии с этими новыми требованиями.

Как вы считаете, как мобилизация всех военных ресурсов НАТО для обороны Европы повлияет на безопасность в регионе и глобальную стабильность? Оставляйте свое мнение в комментариях!