В Ташкенте наказали водителя Lacetti, сбившего собак

В Ташкенте в отношении водителя Lacetti, сбившего на автомобиле собак, были приняты административные меры. Видеозапись действий водителя распространилась в социальных сетях и вызвала резкое недовольство пользователей.

По данным Службы безопасности дорожного движения, инцидент произошел 3 ноября текущего года около 09:00 на одной из внутренних дорог в махалле Темиркур столицы.

По данному факту было проведено соответствующее расследование, в отношении водителя составлен административный протокол. За свои действия он понес наказание в порядке, установленном законодательством.