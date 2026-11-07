В Ташкенте наказали водителя Lacetti, сбившего собак

·2·Общество
В Ташкенте наказали водителя Lacetti, сбившего собак

В Ташкенте в отношении водителя Lacetti, сбившего на автомобиле собак, были приняты административные меры. Видеозапись действий водителя распространилась в социальных сетях и вызвала резкое недовольство пользователей.

По данным Службы безопасности дорожного движения, инцидент произошел 3 ноября текущего года около 09:00 на одной из внутренних дорог в махалле Темиркур столицы.

По данному факту было проведено соответствующее расследование, в отношении водителя составлен административный протокол. За свои действия он понес наказание в порядке, установленном законодательством.

ТашкентСБДДLacettiжестокое обращение с животными
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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