Заместителю хокима Ташкентского района поймали на взятке — оперативные кадры (видео)

·31·Общество
Заместителю хокима Ташкентского района поймали на взятке — оперативные кадры (видео)

В Ташкентской области правоохранительными органами было раскрыто очередное крупное коррупционное преступление. Заместитель хокима Ташкентского района был пойман с поличным при получении взятки от предпринимателя в размере 25 000 долларов США.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Аукционные торги и 25 тысяч долларов за «помощь»

По данным следствия, замхокима злоупотребил своим должностным положением и вошел в доверие к предпринимателю:

  • Обещание 1 гектара земли: Он пообещал предпринимателю выставить на аукционные торги через своих знакомых в системе управления государственными активами находящийся на балансе хокимията земельный участок площадью 1 гектар и обеспечить его победу;

  • Затребованная сумма: За свою «услугу» чиновник потребовал от предпринимателя наличными 25 000 долларов.

Оперативные кадры: Надпись «ВЗЯТКА» под ультрафиолетовым светом

В ходе проведенного оперативного мероприятия должностное лицо было задержано в момент получения денег:

  • Осмотрены вещественные доказательства: На оперативных снимках зафиксирован подсчет 100-долларовых купюр, прошедших специальную химическую обработку сотрудниками;

  • Разоблачающая надпись: При проверке под лучами ультрафиолетовой лампы отчетливо проявилась заблаговременно нанесенная на купюры люминесцентная надпись «ВЗЯТКА», а на руках подозреваемого также были обнаружены следы химического вещества.

По каким статьям предъявлено обвинение?

По данному факту в отношении заместителя хокима района возбуждено уголовное дело по тяжким статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 168, часть 4 (Мошенничество): Совершенное в особо крупном размере или с использованием служебного положения — предусматривает штраф от 400 до 600 базовых расчетных величин либо лишение свободы на срок от 8 до 10 лет;

  • Статья 28, 211, часть 3 (Соучастие в даче взятки): По обвинению в подстрекательстве или организации дачи взятки в особо крупном размере подсудимым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проверяется наличие других лиц, причастных к делу.

Заместитель хокима Ташкентского районаАукционные торгиМошенничествоДача взятки
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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